A Federação Portuguesa de Rúgbi decidiu não reconhecer quaisquer outros jogos no dia do jogo entre Portugal e Japão, a 13 de novembro, em Coimbatore.

A decisão foi tomada no Estádio Cidade de Coimbatorera, construído para acolher o torneio de futebol “Euro2004”, “para dar a todos os que desejam a oportunidade de ver Portugal x Japão ao vivo”.

Entre outras competições, está agendada para 13 de novembro a sétima jornada da principal etapa das competições portuguesas, a Divisão de Honras.

“Este jogo vai ser uma oportunidade para o rugby português se afirmar, para o valor do adversário, para o momento que está a decorrer e, sobretudo, para o bem das organizações internacionais, dos parceiros nacionais e do público em geral. A nossa equipa gosta it, “a FPR justificou em seu boletim semanal.

Para além do desafio de enfrentar a 10ª posição do ranking mundial, Coyambra vai receber no mesmo dia a final do Campeonato da Europa Sub-20, que será “o encontro mais importante para o futuro do râguebi em Portugal”. “Mais uma razão pela qual nenhuma competição nacional foi realizada naquele dia”, acrescenta a FPR.

Alternativamente, o FPR recomenda reagendar os jogos para o dia anterior ou seguinte ou adiá-los para outro fim de semana, e agendar e agendar reuniões do FPR “se os clubes não chegarem a um acordo” quanto à data e hora do jogo.

A organização desportiva portuguesa, chefiada por Carlos Amado da Silva, aproveitou as comunicações para “convidar os dirigentes dos clubes portugueses a estarem no camarote presidencial do Estádio Cidade de Coimbatorera para assistir ao jogo entre Portugal e Japão”. .

A seleção portuguesa de rúgbi dá as boas-vindas ao Japão para um jogo com início marcado para as 17h10, no Estádio Cidade de Coimbatorera, no dia 6 de novembro, uma semana depois do confronto com o Canadá, a 13 de novembro, no Zamorin High Performance Centre.

Os japoneses, décimo colocado no ranking mundial, são os adversários mais valiosos que a seleção portuguesa já enfrentou desde que enfrentou a França, Escócia e Nova Zelândia, após a Copa do Mundo de 2007.