A comunidade do kibutz afirma que o refém americano-israelense foi morto em um ataque do Hamas

Um homem americano-israelense sequestrado em Gaza durante um ataque de 7 de outubro por militantes do Hamas foi morto no ataque, disse um grupo que representa famílias de reféns e a comunidade do kibutz na sexta-feira.

Jadi Hajji (73 anos) é a última morte confirmada entre reféns detidos por militantes palestinos na Faixa de Gaza. Haggai e sua esposa foram baleados por homens armados do Hamas enquanto atacavam o Kibutz Nir Oz, onde moravam. Acredita-se que ele tenha ficado gravemente ferido na época.

Ele foi sequestrado em Gaza junto com sua esposa, Judith Weinstein Haggai, 70 anos, que se acredita ser a mulher mais velha ainda entre os reféns. Ela também tem dupla cidadania israelense-americana.

Gadi Hajji e sua esposa, Judy Weinstein Hajji Fórum para famílias de reféns e pessoas desaparecidas



O casal foi sequestrado no Kibutz Nir Oz enquanto faziam sua “caminhada matinal habitual” em 7 de outubro, de acordo com o Fórum para Famílias de Reféns e Pessoas Desaparecidas. Ele disse em um comunicado Anúncio de sua morte. Ela o descreveu como um “músico do coração”.

O Fórum para Famílias de Reféns e Pessoas Desaparecidas disse que Judith “conseguiu informar aos seus amigos que eles foram gravemente feridos” por tiros durante o ataque, descrevendo seu marido como “gravemente ferido”.

O Kibutz Nir Oz disse que seu corpo ainda está detido pelo Hamas em Gaza. Dizia-se que ele era pai de quatro filhos e avô de sete. O exército israelense também confirmou sua morte.

Sua filha Íris ele disse à CBS News em uma entrevista no final de novembroDezenas de reféns foram libertados como parte de uma operação Cessar-fogo temporárioEla disse que viu evidências em vídeo de que seu pai foi de fato morto por homens armados, que então levaram seu corpo. Ela disse que não tinha notícias de sua mãe naquele momento.

“Os reféns que foram libertados não a viram. Eles não tiveram notícias dela”, disse ela à CBS News. “Não tenho provas da vida da minha mãe. Nada.”

No dia 7 de Outubro, os combatentes do Hamas atravessaram a fronteira de Gaza e atacaram Comunidades do sul de IsraelComo resultado, cerca de 1.200 pessoas foram mortas, a maioria delas civis.

Havia também cerca de 250 pessoas refém Durante o ataque descarado.

Desde então, à luz do violento ataque aéreo, marítimo e terrestre israelita a Gaza, Pelo menos 20.000 pessoasA maioria eram mulheres e crianças, segundo o Ministério da Saúde da área controlada pelo Hamas.

Um cessar-fogo temporário em novembro levou a… 105 reféns libertados – israelitas e alguns estrangeiros – em troca da libertação de 240 palestinianos detidos em prisões israelitas.

Segundo as autoridades israelitas, 129 pessoas continuam mantidas como reféns em Gaza.