Um médico chinês dá um soco na cabeça de um paciente idoso durante uma cirurgia

Um vídeo perturbador que circulou online esta semana mostra um cirurgião chinês socando repetidamente na cabeça de um paciente de 82 anos durante uma operação.

O suposto incidente ocorreu em 2019 em um hospital oftalmológico na cidade de Guigang, no sudoeste da China, administrado pela Aier China.

Nas imagens perturbadoras do CCTV, que foram Postado no Weibo Esta semana, pelo Dr. Ai Fen, diretor do departamento de emergência do Hospital Central de Wuhan, um médico paira sobre um paciente enrolado em um cobertor cirúrgico verde escuro.

À medida que a paciente de 82 anos começa a mudar de posição debaixo do cobertor, o médico parece dar-lhe três golpes rápidos na cabeça. Em determinado momento do vídeo, outro funcionário do hospital aparece e ajuda a conter o paciente caído.

A Aier China disse em seu comunicado que a médica “tratou a paciente com severidade em uma emergência” depois que ela supostamente não atendeu às advertências do médico para não mover a cabeça e os globos oculares.

Imagens de um vídeo postado no site de mídia social chinês Weibo mostram um cirurgião supostamente batendo várias vezes na cabeça de um paciente de 82 anos. Weibo

“Durante a operação, devido à anestesia local, o paciente apresentou intolerância cirúrgica e estendeu a mão para tentar tocar [her] olhos. A área próxima aos olhos é uma área cirúrgica estéril. “Só tocar pode causar infecção… O médico quer evitar o perigo.”

O hospital alegou que a paciente não conseguia entender as instruções do cirurgião em mandarim porque só falava um dialeto local. BBC Ele escreve que as autoridades locais disseram que a mulher tinha hematomas na testa como resultado do incidente.

A Air China disse em comunicado na quinta-feira que o cirurgião foi suspenso e o CEO do grupo hospitalar foi demitido.

O vídeo do suposto incidente de 2019 foi postado pelo Dr. Ai Fen, um proeminente médico chinês e diretor do departamento de emergência do Hospital Central de Wuhan. Weibo

A Air China disse que o hospital não relatou o incidente. Weibo

Em declarações à mídia local, o filho do paciente disse que a administração do hospital pediu desculpas após a operação e pagou-lhes 500 yuans (70 dólares) de indenização.

Ele também afirmou que sua mãe agora está cega do olho esquerdo, mas não se sabe imediatamente se isso era resultado do que o vídeo mostra.

A Aier China disse que o hospital não relatou o incidente, do qual o público não tinha conhecimento até que Ai, que tem mais de 2 milhões de seguidores na plataforma, compartilhou o vídeo.

De acordo com a BBC, Ai tem uma rivalidade de longa data com a Aier China por causa de uma operação que ela passou em 2021 em um de seus hospitais que, segundo ela, a deixou quase cega de um olho – afirma a empresa nega.

