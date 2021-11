A atualização do Google Photo Magic Eraser remove do Pixel 6

Um exclusivo Pixel 6 que tem atraído muita atenção é o Magic Eraser. Por mais divertido que seja, depende de versões específicas do aplicativo Google Fotos, e a atualização de fotos mais recente no Pixel 6 parece remover o Magic Eraser inteiramente do aplicativo.

alguns Usuários do Reddit encontrei Esta manhã, uma atualização do aplicativo Google Fotos por meio da Play Store removeu o gadget Magic Eraser dos dispositivos Pixel 6. Isso claramente não é um comportamento intencional, mas parece estar relacionado à versão do Photos 5.67.0.409192963.

Os relatórios desta atualização sendo lançada e removida, até agora, são limitados a alguns usuários, mas isso parece ser devido ao lançamento limitado da versão do aplicativo até este ponto. Ainda não conseguimos replicar o problema porque a atualização não chegou aos nossos dispositivos Pixel 6 por meio da Play Store.

Corrigir esse problema não oficialmente pode ser complicado, pois versões específicas do aplicativo Fotos são necessárias para habilitar o Magic Eraser no Pixel 6 e Pixel 6 Pro, portanto, o sideload não é uma solução simples.

Parece provável que o Google consertará esse problema mais cedo ou mais tarde, mas, enquanto isso, seria inteligente para os proprietários do Pixel 6 desativar as atualizações automáticas para garantir que o recurso não seja perdido. Isso pode ser feito na Play Store em Configurações> Preferências de download de aplicativos> Atualizar aplicativos automaticamente. Como alternativa, você pode desativar as atualizações automáticas de fotos no menu da App Store no menu de três pontos na parte superior da tela.

Atualização 13/11: Google confirmou para A beira A empresa está trabalhando para corrigir esse problema. Enquanto isso, a atualização foi retirada da Play Store.

