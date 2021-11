Pegue dois e use as instruções do Rockstar DMCA para remover mais mods GTA

captura de tela : Rockstar Games / Take-Two / Kotaku

Os jogadores continuam a criticar Lançado recentemente Trilogia GTA coleção redesenhada, a empresa-mãe da Rockstar Games Take-Two Interactive determinou que este é perfeito É hora de usar avisos de remoção DMCA para remover mais deles GT Projetos de modificação e fãs.

Em 11 de novembro, de acordo com pessoas em GT editar site Freedom CityA Take-Two os contatou e usou ataques DMCA para remover três mods diferentes relacionados ao GTA. As três modificações que foram removidas estão listadas abaixo:

GTA Advance PC Port Beta 2

The Lost and Damned destravado para GTA 4

GTA IV EFLC The Lost And Damned (65%)

Porta GTA avançada para PC É um projeto desenvolvido por fãs tentando levar o jogo para GTA 3 motor. Desenvolvido por Digital Eclipse, GTA Advance Ele só foi lançado no GameBoy Advance em 2004.

The Lost and Damned Unlocked para GTA IV É um mod lançado em 2009 que permite aos jogadores trocar de estrela GTA IV, Niko Bellic, com o protagonista Perdido e condenado DLC, o motociclista Johnny Klipitz. Ele também incluiu algumas roupas e ícones novos para motociclistas.

finalmente, GTA IV EEFLC (65%) não é apenas um mod! É apenas um arquivo de jogo salvo que permite aos jogadores começar com 65% de sua conclusão. Sim, a Take-Two usou uma violação de DMCA contra um arquivo salvo para um jogo que foi lançado há mais de uma década.

Este é apenas o mais recente em um número crescente de GT Take-Two foi modificado e removido com avisos DMCA. durante o ano passado, A empresa estava em uma onda de remoção, como GT Um personagem em fúria. Ela também tem Abra um processo contra desenvolvedores de fãs por causa de projetos de código-fonte E levou a algumas modificações antigas, como GTA UndergroundE Desligando devido a temores de mais problemas legais e financeiros.

A última vez que esse tipo de ajuste aconteceu, eles se voltaram principalmente para a era clássica do PS2 GT jogos como Submundo. Depois de não muito tempo, e o que se segue Kotaku Relatório Especial de AgostoA Rockstar confirmou as versões remasterizadas dos três clássicos do PS2 GT Os jogos estavam programados para serem lançados ainda este ano. Esses jogos já foram lançados no início desta semana, com feedback negativo, com fãs compartilhando Vários bugs e falhas gráficas no Twitter e Reddit.

Por causa do que aconteceu da última vez, alguns estão especulando que essas remoções são evidências de que o GTA IV Uma remasterização pode ocorrer em algum momento no futuro. De acordo com as fontes com as quais falei Kotaku No passado, sobre a futura reconstrução da RockstarE GTA IV Ao lado redenção do morto vermelho adaptadores são possíveis. Embora os planos já possam mudar e com a reação recente, ele enfrenta GT remasterizados, a Rockstar pode estar mais relutante em dar sinal verde para lançamentos futuros.

Independentemente de essas remoções serem à prova de futuro GTA IV Remasterizado ou não, continua sendo uma situação frustrante para depositantes e desenvolvedores da comunidade que passaram décadas melhorando, adaptando e preservando os clássicos. GT jogos, permitindo que os fãs os joguem anos após a mudança da Rockstar. Kotaku Fale com alguns treinadores que parecem cansados ​​da Rockstar E muitos mudaram de outras empresas para outros jogos, preocupados com os riscos legais potenciais de continuar a ajustar Grand Theft Auto títulos.