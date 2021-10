A Apple silenciosamente descontinuou o iMac de 21,5 polegadas com tecnologia Intel

Parece que a Apple retirou o Intel iMac de 21,5 polegadas das prateleiras (via Rumores de Mac) Sua descontinuação não foi surpreendente, já que a Apple agora está deixando de usar processadores Intel para Chip interno M1.

O iMac de 21,5 polegadas estava disponível após Evento Apple Unleashed em 18 de outubro – Parece que ela não se foi até esta semana, de acordo com Rumores de Mac. O iMac de US $ 1.099 de 21,5 polegadas que veio com um processador Intel Core i5 dual-core de 2,3 GHz e Intel Iris Plus Graphics 640 não está mais na lista de iMacs disponíveis em Apple Online Store. Além disso, o botão Comprar não aparece no iMac de 21,5 polegadas Compare os produtos Apple página.

Entramos em contato com a Apple para confirmar as mudanças, mas não recebemos uma resposta imediatamente. No entanto, a empresa confirmou Rumores de Mac que o dispositivo foi descontinuado e não será vendido na loja online da Apple ou em suas lojas de varejo.

A Apple ainda não cancelou sua linha inteira de iMacs baseados em Intel – e eles ainda estão vendendo 27 “iMac baseado em Intel, que tem uma CPU Intel Core i9 de até 3,6 GHz e 10 núcleos, a partir de $ 1799,99. Como Rumores de Mac Observações, você ainda pode comprar IMac 21,5 “recondicionado Na Apple Online Store.

em março , A Apple descontinuou as configurações de 512 GB e 1 TB do iMac de 21,5 polegadas, então a empresa está abandonando esse modelo há algum tempo. e desde então A Apple lançou seus iMacs mais finos e coloridos com M1 em abrilFaz sentido para a Apple abrir algum espaço em suas prateleiras.