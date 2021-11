Diz-se que a política de rastreamento de aplicativos da Apple custou às plataformas de mídia social cerca de US $ 10 bilhões

investigação por Financial Times Ele descobriu que Snapchat, Facebook, Twitter e YouTube perderam cerca de US $ 9,85 bilhões em receita após as mudanças da Apple em suas práticas de privacidade. ano passado, Apple anuncia política de transparência de rastreamento de aplicativos (ATT) Requer aplicativos para solicitar permissão para rastrear os dados dos usuários. o A política entrou em vigor em abrilEvite que os aplicativos rastreiem os usuários caso eles desistam.

O Facebook criticou particularmente a mudança com um anúncio de jornal de página inteiraObrigado FEm seu relatório, agora sabemos por que os líderes da empresa estão tão frustrados. De acordo com o relatório, o Facebook foi o que mais perdeu dinheiro “em termos absolutos” em comparação com outras plataformas sociais devido ao seu tamanho. Enquanto isso, Snap teve “o pior desempenho como porcentagem de seus negócios” porque seus anúncios são principalmente relacionados a smartphones, o que faz sentido para um produto que não tem uma versão para desktop.

“Algumas das plataformas mais afetadas – especialmente o Facebook – tiveram que reconstruir seu hardware do zero como resultado da ATT”, disse Eric Seufert, consultor de TI da Adtech. F. “Acho que leva pelo menos um ano para construir uma nova infraestrutura. Novas ferramentas e estruturas precisam ser desenvolvidas do zero e amplamente testadas antes de serem implementadas para um grande número de usuários.”

A nova política da Apple forçará as plataformas sociais e outros aplicativos a serem mais criativos com sua publicidade. Quer isso signifique focar em dispositivos Android ou investir no negócio de publicidade da Apple – Isso quase quebrou suas próprias regras Ao coletar silenciosamente os dados do usuário da mesma forma que os aplicativos de terceiros faziam – eles terão que descobrir outra fonte de receita que não envolva o rastreamento de pessoas em seus iPhones.