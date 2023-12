A Apple não pode arriscar melhorar o iPhone 16

Atualizado em 3 de dezembro: o artigo foi publicado originalmente em 2 de dezembro

Com o iPhone 15, a Apple está fazendo o possível para tornar o iPhone básico bom o suficiente para quem o compra, mas fraco o suficiente para que quem procura uma ótima experiência não pense em mudar para o iPhone 15 Pro, mais caro.

A Apple precisa desenvolver o iPhone 15 com o iPhone 16, mas certifique-se de que quaisquer atualizações do iPhone 16 não atrapalhem o iPhone 16 Pro.

Imagens Getty

Atualização: Domingo, 3 de dezembro: A Apple deve equilibrar a necessidade de criar uma separação entre o iPhone 16 e o ​​iPhone 16 Pro e adicionar novos recursos e atualizações suficientes ao iPhone 16 para torná-lo uma opção o mais atraente possível. Este último será introduzido em parte trazendo o botão de ação do iPhone 15 Pro e 15 Pro Max para o iPhone 16 básico.

Vazamentos anteriores sobre a nova opção de interface do usuário Tem sido Backup esta semana Com novos detalhes sobre suas funções. O botão de ação do iPhone 16 substituirá o controle físico de mudo por um botão capacitivo. Isso não apenas fornecerá sensibilidade à pressão, mas também permitirá que comandos secundários sejam programados para rolagem direcional do botão.

Este pode não ser o único botão novo adicionado ao iPhone 16. Os primeiros relatórios do botão de ação também destacaram os recursos do botão Capturar. Este será um botão físico de dois estágios que funciona como um botão do obturador de câmera tradicional – um toque até a metade para travar o foco e um toque completo para tirar a foto. Ao contrário do iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, o botão de captura está configurado para fazer sua estreia em toda a gama, embora a Apple ainda tenha tempo para alterar o design final de qualquer um dos iPhones 2024.

Foto Nour via Getty Images

Há uma certa ironia na Apple – com seu foco no cliente – limitando-se aos modelos básicos do iPhone. Desde a introdução do nível iPhone Pro, tem havido uma tensão constante para tornar esses telefones diferentes, mantendo a essência da Apple. Nas últimas iterações, você pode ver o iPhone vanilla recebendo muito menos atualizações e upgrades e menos foco e posicionamento em palavras-chave.

À medida que o iPhone Pro avança, a Apple tem se arrastado para limitar sutilmente o iPhone. Este processo deve continuar com o iPhone 16 e o ​​iPhone 16 Pro.

O primeiro é a tela. A Apple está configurada para usar atualização de 60 Hz Para o próximo iPhone. O similar Galaxy 23 da Samsung e o Pixel 8 do Google atingem taxas de atualização de 120 Hz. Essas taxas de atualização mais rápidas proporcionam uma rolagem mais suave, gráficos aprimorados nos jogos e melhor legibilidade. O analista de exibição Ross Young não espera que a atualização chegue mais rápido nas telas simples do iPhone até o final de 2017.

Então você tem a opção do processador dentro dos iPhones. A Apple vem projetando seu próprio silício há muitos anos. Embora já tenha sido visto como uma virtude que todo iPhone – até mesmo o iPhone SE – rodasse no mesmo sistema em um chip, esse momento já passou. Minimizar os ganhos de desempenho em modelos inferiores de iPhone é o novo normal.

Há uma divisão entre o A16 do iPhone 15 e o A17 Pro do iPhone 15 Pro. O que acontecerá com os telefones de 2024?

É possível que a Apple pegue o chipset A17 Pro e nem o traga um ano atrás para o iPhone 16. Pode fornecer o nome falso A17, um chipset de baixo custo denota a falta de um apelido Pro. Seria uma atualização para o A16 (e poderia facilmente ser vendido como tal), mas com o A18 Pro entrando nos modelos mais recentes do iPhone Pro, você aumentou mais uma vez a diferença de desempenho entre as duas metades do portfólio da Apple.

Finalmente, você tem a câmera. A fotografia tornou-se o campo de batalha de fato entre os fabricantes para provar que possuem o melhor hardware e software.

Veja um exemplo de extração de especificações; Os relatórios da cadeia de suprimentos destacam o iPhone 16 Pro e 16 Pro Max ampliando o zoom óptico para uma lente telefoto 5x com lentes de prisma quádruplo. Não há indicação de que isso chegará ao iPhone 16. Se você quer a melhor câmera, você precisa do melhor iPhone. As escolhas da Apple mostram que o iPhone 16 não será o melhor iPhone.

Imagens Getty

Os iPhones Vanilla, como o atual iPhone 15 e o próximo iPhone 16, têm um preço premium (o iPhone 15 com 128 GB de armazenamento custa US$ 799). Olhando para outros telefones na faixa de preço de US$ 799, você pode ver atualização de 120 Hz nas telas, zoom óptico, lentes de câmera mais fortes e chipsets de última geração em uso. Se a concorrência conseguir atingir essas especificações, é decepcionante que a Apple não consiga fazer o mesmo.

Isso significa que esses iPhones vanilla não oferecem apenas aqueles que precisam de uma ótima experiência com o iPhone Pro, mas com componentes mais fracos sendo amplamente adquiridos, a lista de materiais será reduzida. A Apple também garantiu que haja segmentação de mercado, e aqueles que evitam o alto preço dos modelos do iPhone Pro podem se confortar com o custo relativamente baixo do iPhone vanilla.

A questão delicada agora é o que acontecerá com o iPhone vanilla quando a Apple atualizar o iPhone SE no início de 2024. Esse é um sanduíche de especificações bastante estranho.

Agora leia as últimas manchetes do iPhone, Mac e App Store no resumo semanal de notícias Apple Loop da Forbes…

Me siga Twitter ou LinkedIn. pagando para mim local na rede Internet.