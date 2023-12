A Microsoft pode trazer a Xbox Game Store para dispositivos Android e iPhone

Depois de adquirir vários desenvolvedores e estúdios de jogos nos últimos anos, a Microsoft está considerando levar a Xbox Game Store para dispositivos móveis, como smartphones e tablets. À medida que a Apple e o Google têm de abrir cada vez mais as suas plataformas a lojas de aplicações de terceiros, o caminho para a expansão móvel da Microsoft está a tornar-se um pouco mais claro.

A Microsoft revelouAtravés da Bloomberg) Ela está trabalhando para trazer uma loja de jogos da marca Xbox para Android e iOS. As notícias sobre esta loja de jogos surgiram pela primeira vez durante a aquisição da Activision-Blizzard pela empresa no ano passado. Na época, foi relatado que a Microsoft poderia levar anos para trazer essa loja para Android e iOS, mas as coisas parecem estar acontecendo rapidamente. O chefe do Xbox, Phil Spencer, confirmou que a Microsoft está avançando com seu plano e conversando com vários parceiros para levar a Xbox Games Store para plataformas que não sejam da Microsoft. Um executivo da Microsoft chegou a afirmar que a empresa está interessada em trazer a Xbox Game Store para as plataformas Nintendo e Sony, mas Phil Spencer foi rápido em negar essas afirmações.

Durante entrevista na CCXP, convenção de quadrinhos no Brasil, Phil Spencer disse: “É uma parte importante da nossa estratégia e é algo em que estamos trabalhando ativamente hoje, não apenas por conta própria, mas também conversando com outros parceiros que também gostariam de ver mais opções de como podemos monetizar por telefone… Eu não acho que isso esteja a vários anos de distância, acho que está mais perto do que isso. Falámos sobre escolha e hoje, nos vossos telemóveis, não têm escolha. Para garantir que o Xbox seja relevante não apenas hoje, mas nos próximos 10 ou 20 anos, precisamos ser fortes em diversas telas.”

Embora o Google tenha aberto e afrouxado as restrições ao Android, permitindo que lojas de aplicativos de terceiros operassem com mais liberdade, não vimos surgir nenhuma loja de aplicativos popular. Por outro lado, a Apple não permite lojas de aplicativos de terceiros no iOS e iPadOS. Cita preocupações de segurança com a abordagem do jardim murado, mas a potencial regulamentação da UE poderia forçar a Apple a abrir a sua plataforma a lojas de aplicações de terceiros. Quando isso acontecer, poderemos ver a Xbox Game Store no iPhone e no iPad.

Diário: A Samsung já é uma boa parceira da Microsoft, e a empresa envia seus telefones pré-instalados com muitos aplicativos e serviços da Microsoft. Acreditamos que quando a Microsoft lançar a Xbox Game Store para Android, a Samsung poderá estar entre as primeiras marcas a pré-instalá-la em smartphones e tablets Galaxy. No momento, não existem tantos títulos de jogos AAA no Android em comparação com o iPhone e o iPad. Se uma loja de jogos trouxer mais títulos de jogos AAA para a plataforma por meio de compras individuais ou assinatura mensal, poderá haver muitos compradores para o serviço, especialmente porque os jogos estão se tornando mais populares entre os jovens atualmente. Porém, para que tenha sucesso, a combinação de jogos e toda a experiência tem que ser muito boa.