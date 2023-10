A Apple está investigando um problema em que o brilho da tela pisca ou “pulsa” brevemente em alguns modelos Apple Watch quando o modo Always On está ativado, de acordo com um memorando de serviço interno compartilhado hoje com os Provedores de Serviços Autorizados da Apple.



O memorando não indica quais modelos Apple Watch foram afetados, mas o problema parece ser mais difundido nos modelos Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2 lançados no mês passado. Há reclamações de clientes sobre esse problema em todo Fóruns Macromorz, Reddite a Site da comunidade de suporte da Apple. O problema parece existir em todas as versões do watchOS 10, incluindo o watchOS 10.0.2 mais recente.

A Apple diz que os provedores de serviços não devem consertar relógios afetados e, em vez disso, aconselha os clientes a manterem o software Apple Watch atualizado, sugerindo que a Apple eventualmente fornecerá uma correção em uma atualização do watchOS. Não está claro se a Apple resolveu o problema no watchOS 10.1, que deverá ser lançado ao público na próxima semana.

Como solução temporária, a Apple diz que os clientes podem desligar o modo Always On no aplicativo Configurações em Tela e brilho → Always On.



A Apple também está investigando um problema em que complicações como os anéis de atividade no mostrador do relógio podem ficar temporariamente rosa, de acordo com a nota. Este foi outro problema Foi relatado por alguns clientes Online nas últimas semanas.