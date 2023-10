O hype do Switch 2 atinge seu auge com a revelação do Nintendo Nukes original no YouTube

O Nintendo Switch foi revelado pela primeira vez através de um trailer de três minutos postado no YouTube em 20 de outubro de 2016. Sete anos depois, a Nintendo divulgou o vídeo de forma privada, reacendendo o entusiasmo dos fãs pelo tão esperado anúncio do Nintendo Switch. Interruptor 2além de destruir uma parte importante da história no processo.

E estava desaparecendo Notado pela primeira vez no fórum de jogos ResetEra, com os usuários brincando sobre o que isso pode significar, incluindo se uma revelação do Switch 2 pode agora ser iminente. Isto, infelizmente, parece muito improvável, considerando que a Nintendo Insistência repetida Não haverá nenhum hardware novo para discutir até o início do próximo ano fiscal, em abril de 2024. A empresa também tem dois grandes jogos para vender este ano: Super Mario Bros Maravilha E Remake de RPG de Super Mário. A Nintendo geralmente não gosta de roubar os holofotes de um produto anunciando repentinamente outro.

O Switch original revelado para 2016 Foi notável por uma série de razões. Ao contrário do Wii U, que teve um lançamento completo no tapete vermelho na E3 2011, a Nintendo contou com um único trailer do YouTube para deixar todos entusiasmados com seu sucessor. Em vez de os executivos descreverem detalhadamente todas as funções do novo console híbrido portátil, os fãs puderam assistir a um vídeo do aparelho em ação, mostrando os dois personagens jogando sozinhos em suas salas de estar, sentados em mesas de piquenique à noite ao lado da quadra de basquete. .

O vídeo destacou o Switch como uma máquina de portabilidade e sociabilidade, exemplificado pelo agora infame espetáculo de descolados jogando… Super Mário Odisseia Em uma festa na cobertura da cidade. Eventualmente, recebeu mais de 50 milhões de visualizações. E aqui Um Faça upload novamente por GameSpot:

Então, por que a Nintendo o removeu repentinamente? A empresa está tentando tirar o marketing legado do caminho para que o Switch 2, de nome semelhante, não tenha que competir com ele no abismo de SEO algorítmico da Internet moderna? Ou simplesmente recusaram renovar os direitos de licenciamento para Canção de jeans branco Usado no trailer? Esta é geralmente a razão pela qual os materiais de marketing de videogame são excluídos do YouTube, embora não esteja totalmente claro por que a Nintendo abandonaria o comercial mais popular de um console que ainda vende milhões de unidades anualmente, especialmente com a temporada de férias de 2023 se aproximando.

O Switch foi um benefício inesperado para a Nintendo, tirando-os do jogo Fale sobre uma fusão desesperada com outras empresas de tecnologia Após o fracasso do Wii U, ele está de volta à disputa para ser o principal fabricante de consoles em termos de exclusividades, conveniência, preço acessível e diversão simples. Muitos veem a revelação do Switch não apenas como um anúncio chamativo, mas como uma parte importante da herança da empresa e da história dos jogos em geral.

“A Nintendo deve tomar as medidas necessárias para garantir que o vídeo de revelação do Switch permaneça em seus canais para sempre.” chilro Ex-chefe de conteúdo social da Nintendo of America, Kit Ellis. “Eles podem discordar, mas é uma parte importante da história dos videogames. É hora de mudar a mentalidade sobre coisas como essa, agora que seu museu oficial está a caminho.”

Quanto ao que isso significa sobre o anúncio iminente do Switch 2, ou como a Nintendo chamará o próximo console, parece claro que a empresa está finalmente se preparando para a próxima revelação. Vários relatórios Os painéis de desenvolvedores do Switch 2 na Gamescom provaram que o próximo hardware da Nintendo já está em exibição a portas fechadas para parceiros de desenvolvimento. Mesmo que ainda faltem vários meses para um anúncio oficial, mais vazamentos parecem inevitáveis ​​​​neste momento. Esperançosamente, tudo o que o Switch 2 é capaz, seja resolução 4K ou compatibilidade com versões anteriores, ainda podemos comemorar na superfície.

Correção 18/10/2023 às 11h12 ET: A música usada no trailer original de revelação do Switch não foi produzida pela Imagine Dragons.