Super Mario Bros. Os Goombas de Wonder realmente mordem, assim como Miyamoto sempre quis

No passado, você deve ter se perguntado: espere, por que Mario sofre danos quando bate em um Goomba no jogo original? Super Mario Bros.? aparece, Mário O criador Shigeru Miyamoto teve uma resposta: os inimigos estavam mordendo você. Nunca vimos isso acontecer. Bem, isso está mudando na versão que será lançada em breve Super Mario Bros Maravilha.

em A última edição da série web em andamento da NintendoPergunte ao desenvolvedor, às pessoas por trás Ele pensa Ele respondeu a algumas perguntas abrangentes sobre o próximo exclusivo do Switch. Eles revelaram que não era verdadeiramente Ele foi afetado Por filmeque foi desenvolvido de forma diferente do passado Mário Os jogos e o estranho trabalho de fazer modelos 3D ficarem bem em um scroller lateral 2D preciso. É uma coisa realmente interessante! Mas talvez minha parte favorita das duas primeiras partes desta longa série “Ask the Developer” seja a história de por que Goombas morde Mario e outros personagens quando eles se aproximam.

de acordo com Ele pensaO diretor de arte, Masanobu Sato, certa vez ouviu alguém explicar que quando perguntaram a Miyamoto por que Mario sofreu danos após colidir com um Goomba no jogo original, ele respondeu: “Isso porque os Goombas o morderam“.

Captura de tela : Nintendo/Kotaku

Contudo, como destacou Ele pensaDiretor Shiro Mouri, mesmo que seja isso que esteja acontecendo, por “limitações de hardware” da época, o jogo não conseguiu mostrar esses detalhes. Super Mario Bros Maravilha Produtor Takashi Tezuka, que estava trabalhando nisso Mário Os jogos de quase quatro décadas também explicaram que é por isso que os Koopa Troopas se voltaram para Mario quando os encontraram no clássico jogo NES.

“Tentamos transmitir que eles morderam o jogador, fazendo-o virar-se”, disse Tezuka.

“Mas agora podemos mostrar essas expressões”, disse Sato.

Os desenvolvedores dizem que em Ele pensano momento em que o Goomba causa dano a Mario, uma pequena animação é reproduzida mostrando o inimigo icônico mordendo o encanador (ou outro personagem usado pelo jogador).

“Sim, e quando eles te morderem, eles farão isso com um sorriso no rosto!” Sato acrescentou.

Eu recomendo fortemente a leitura A entrevista completa Porque revela mais informações dos bastidores sobre como o jogo foi desenvolvido e de onde vêm todas as suas ideias estranhas.

Super Mario Bros Maravilha Chega ao Nintendo Switch em 20 de outubro Embora as cópias tenham vazado, tome cuidado com spoilers.

