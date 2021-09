A Apple diz que a passagem de gel do iPad Mini não é um problema que precisa ser consertado

Apple diz Ars Technica Ela acredita que o efeito “geléia de rolagem” que alguns usuários notaram no novo iPad Mini é um comportamento normal do LCD que a empresa não terá que consertar. O efeito, também conhecido como inclinação, pode fazer parecer que uma metade da tela fica ligeiramente atrás da outra durante a rolagem e é mais perceptível ao usar o iPad Mini no modo retrato. borda O Editor Executivo Dieter Bohn apontou esse problema em um tweet e em sua revisão O dispositivo postado esta manhã. Apesar de nossos pedidos antes e depois de postar a avaliação, a empresa não respondeu ou comentou.

Ars Ele afirma que o problema ocorre porque o iPad começa a desenhar linhas em um lado da tela e demora para se mover de um lado para o outro. Um pouco de tempo, sim, mas é perceptível dependendo do dispositivo.

Você pode ver como fica abaixo:

Aqui está um vídeo em câmera lenta de deslizar no iPad Min. Eu deixei você ainda mais lento passo a passo. Observe como a direita se move mais rápido do que a esquerda. Em uso normal, você dificilmente o vê, mas torna-se perceptível de vez em quando. Na paisagem ele desaparece completamente pic.twitter.com/iq9LGJzsDI – Dieter Bohn (backlon) 22 de setembro de 2021

Se você quiser ver como as telas de LCD são atualizadas em detalhes chocantes, The Slow Mo Guys está no YouTube Eu fiz um video Mostra como funciona com TVs e iPhone.

A Apple está certa em dizer que esse efeito é comum em telas LCD. É muito provável que a tela que você está lendo agora mostre o mesmo efeito se você Baixe uma página da web que você está testando Meu laptop mostra isso fortemente. No entanto, o motivo pelo qual ele aparece no iPad Mini é que ele é freqüentemente usado em alinhamento onde o problema é mais óbvio – improvável que seja um problema em uma tela horizontal onde você está rolando verticalmente.

Esse efeito também ocorre com muitas câmeras de vídeo, pelos mesmos motivos: se você fizer uma panorâmica rápida o suficiente, itens retos como postes e árvores irão inclinar para um lado, conforme os dados são lidos da parte superior do sensor da câmera para a parte inferior.

Embora o efeito seja comum (e sutil no iPad Mini, Não achamos que isso estrague o negócio Dada a qualidade da tela e a inclusão de USB-C), parece visivelmente pior neste modelo em particular do que em outros iPads recentes. Também é incomum que a Apple não se preocupe com isso enquanto consegue evitar a rolagem de gel em ambos os modelos de iPad topo de linha e até mesmo na geração anterior do iPad Mini (que vendia por muito menos que o novo modelo).

