A Logitech transformou os interruptores MX premium em um Mini

Não é fácil encontrar um teclado compacto, limpo e simples como o Apple Magic Keyboard – mas não é centrado na Apple. Existem muitas opções com interruptores sofisticados e iluminação RGB voltada para os jogadores, mas para o resto de nós, a Logitech eliminou o teclado numérico de ser excelente. Chaves MX. Teclado e renomeá-lo como novo Logitech MX Keys Mini.

Se você preferir pressionar um teclado alto com teclas mecânicas em cada tecla, o MX Keys Mini não é para você. Mas se preferir Teclas de baixo deslocamento mais silenciosas em um laptop, a mais recente adição da Logitech pode ser mais adequada às suas necessidades de desktop. Em vez de cada tecla ser completamente plana, a Logitech adicionou um recuo esférico que, segundo a empresa, se ajusta melhor ao formato da ponta dos seus dedos para maior precisão, mas não é uma cura milagrosa para escritores de perseguição e clique. O que é ainda mais útil é a inclusão de uma tecla de emoji dedicada e um botão conveniente para silenciar o microfone, já que a maioria dos nossos dias de trabalho ainda gira em torno de chamadas em conferência e videoconferências inconvenientes.

Ao contrário do Magic Keyboard da Apple, que não possui iluminação, o novo MX Keys Mini possui teclas retroiluminadas que ajustam automaticamente a iluminação às condições de luz ambiente da sala, ligando apenas quando o sensor de proximidade detecta seus dedos próximos ao teclado. Este é um recurso importante porque, de acordo com a Logitech, a luz de fundo de LED é um verdadeiro dreno da bateria recarregável do teclado. Com as luzes apagadas, o Mini Chaves MX recarregáveis ​​USB-C ligará Por até cinco meses— Com os LEDs acesos, isso cai para apenas dez dias.

A conectividade sem fio é feita por meio de um receptor USB conectado a um computador ou Bluetooth, permitindo que o MX Keys Mini funcione com dispositivos que executam Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android, ChromeOS ou Linux. O teclado pode ser conectado a três tipos diferentes dispositivos via Bluetooth ao mesmo tempo e alterne facilmente entre eles com um toque rápido de botão.

G / O Media pode obter comissão price drop Galaxy Tab S7 12.4″ Over 50% off from the original list price!

“Best Android Tablet Around” – Gizmodo Trade-in and get $350 instant credit

Despite its smaller footprint, the new Chaves MX Mini Seu preço parece ser exatamente o mesmo que o preço original Logitech MX Switches O preço do teclado é de US $ 100 e ambos já estão disponíveis.