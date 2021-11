A Apple diz aos funcionários que eles podem falar sobre quanto eles ganham

foto : Eric Thayer ( Getty Images )

Depois de meses de mensagens confusas sobre se eles podem falar sobre seus salários, a Apple fez isso Diga aos funcionários abertamente que eles são livres para falar sobre o dinheiro que ganham, suas horas ou suas condições de trabalho.

em um. Sábado, NBC News Ele relatou que o gigante da tecnologia esclareceu sua posição sobre essas questões em um memorando aos funcionários postado em um de seus sites internos. Esta medida foi tomada à luz das ações dos funcionários em relação à igualdade de remuneração nos últimos meses, incluindo o lançamento número de pesquisas e Canal Slack Sobre o assunto, bem como o sindicato sob # Maçã Movimento, embora a Apple insista que não há discrepância.

Apesar da insistência da Apple de que a igualdade de remuneração não é um problema na empresa e de sua resistência às ações dos funcionários sobre o assunto, falar sobre salários e condições de trabalho é protegido por lei federal. Nota da Apple confirmada por O jornal New York Times E outros pontos de venda.

De acordo com a NBC, cerca de 80.000 dos funcionários assalariados e horistas da empresa nos Estados Unidos têm acesso ao site interno onde o memorando foi postado.

“Nossas políticas não impedem os funcionários de falar livremente sobre seus salários, horários ou condições de trabalho”, disse o memorando. “Encorajamos qualquer funcionário com preocupações a levantá-las da maneira que se sentir mais confortável, interna ou externamente, incluindo por meio de seu gerente, qualquer gerente da Apple, Suporte ao Pessoal, Parceiro de Negócios do Pessoal ou conduta comercial.”

O Gizmodo entrou em contato com a Apple no sábado para confirmar a legitimidade do memorando e solicitar comentários adicionais sobre o assunto, mas não recebemos uma resposta até o momento. Faremos questão de atualizar este blog se recebermos uma resposta.

Embora a empresa tenha mencionado na edição de outubro de 2020 da Política de Conduta Empresarial que não há nada no referido documento que deva ser interpretado “como restritivo de [employee] O direito de falar livremente ‘sobre seus salários, horas ou condições de trabalho, as ações recentes da Apple deram a impressão oposta.

Em agosto, Cher Scarlett, uma engenheira de software principal da Apple, Gizmodo disse A empresa frustrou três tentativas de conduzir uma pesquisa de transparência salarial entre os funcionários. Na época, a empresa disse que as pesquisas eram Coleta inadequada de dados de funcionários. Scarlett foi registrar uma reclamação sobre as ações da Apple Com o Conselho Nacional de Relações Trabalhistas ele afirma Que a empresa “se envolveu em atividades coercitivas e repressivas que possibilitaram o abuso e o assédio dos organizadores da atividade coordenada protegida”.

Além de , a empresa bloquear canal slack Dedicada à questão da igualdade de remuneração porque ela o reivindicou Não atendia aos termos de uso do Apple Slack, mas permitia outros canais sobre temas como jogos Cães e piadas de papai permanecerão.

Enquanto isso, em setembro, a Apple rejeitou um pedido de ativistas e acionistas para alterar seus contratos de trabalho para deixar claro que os trabalhadores poderiam falar sobre suas condições de trabalho, Eu mencionei a borda, indicando que essa linguagem já estava presente na política de conduta empresarial.

Nos últimos dias, Scarlett Ela retirou sua reclamação do NLRB Depois de chegar a um acordo com a Apple, seus detalhes não foram anunciados e ela disse que deixaria a empresa.