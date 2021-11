Hunter Biden ajudou empresa chinesa a comprar mina rica de cobalto em negócio de US $ 3,8 bilhões: relatório

o novoAgora você pode ouvir os artigos da Fox News!

importante empresa de investimento Hunter Biden Entre seus fundadores ajudou um chinês Uma empresa que compra uma das minas de cobalto mais lucrativas do mundo de um americano uma empresaDe acordo com uma reportagem do New York Times.

Biden fundou a empresa de gestão de fundos Bohai Harvest RST (BHR) com outros americanos e alguns parceiros chineses em 2013. Os membros americanos controlavam 30% das operações baseadas em Xangai e atuavam no conselho de diretores.

A empresa fechou um negócio privado em 2016 que viu a transferência da mina de cobalto e cobre do Congo da empresa norte-americana Freeport-McMoRan para a China Molybdenum da China por US $ 2,65 bilhões.

A BHR atuou como uma minoria de acionistas ao comprar cerca de US $ 1,14 bilhão em ações da Lundin Mining, no Canadá, que possuía uma parte da mina do Congo.

A China Molybdenum comprou então as ações da BHR na mina dois anos depois, de acordo com os registros de Hong Kong. O negócio resultou na China Molibdênio possuindo 80% da mina, com o restante sendo propriedade da mineradora estatal congolesa.

o The Times noticiou Esse Biden controlava 10 por cento da BHR por meio da Skaneateles LLC, uma empresa com sede em Washington.

Chris Clark, o advogado de Biden, disse que “não tem mais qualquer interesse, direta ou indiretamente, no BHR ou Skaneateles”, e os registros chineses indicam que Biden não estava no conselho em abril de 2020.

Mas os chineses um trabalho registros A Fox News, analisada em abril de 2021, mostrou que Hunter Biden continuou a possuir 10% das ações da empresa chinesa de private equity Bohai Harvest RST Equity Investment Fund Management Co. Hunter Company, Skaneateles LLC.

“Ele está trabalhando em seu investimento, mas com certeza vou apontar – ele é um cidadão comum”, disse Psaki na época. “Gostaria de encaminhá-lo a ele ou a seu advogado no exterior em qualquer atualização.”

Um ex-conselheiro também afirmou que o dinheiro do negócio – no qual os proprietários não estavam envolvidos – foi para fundos de trabalho e não foi distribuído aos proprietários.

“Não conhecemos Hunter Biden, nem temos qualquer conhecimento de seu envolvimento com a BHR”, disse Vincent Chu, porta-voz da China Molybdenum, por e-mail.

As relações comerciais com Hunter Biden continuam sujeitas a intenso escrutínio da mídia, em particular Sua atividade na China. O presidente Biden alertou especialmente sobre o crescente domínio do cobalto na China como um obstáculo às tentativas dos Estados Unidos de trocar o gás de petróleo por veículos elétricos, já que o cobalto é um componente importante das baterias de veículos elétricos.

Tesla No ano passado, fechou um acordo para adquirir a mineradora canadense Glencore, em uma proposta para aumentar a aquisição de cobalto para suas baterias de carros elétricos.