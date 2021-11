Como Hunter Biden ajudou a garantir cobalto para os chineses

A China Molibdênio arrecadou cerca de US $ 700 milhões desse total em empréstimos de bancos chineses apoiados pelo Estado, incluindo China Construction Bank. A BHR coletou o valor restante de entidades obscuras com nomes como Design Time Limited, uma empresa offshore controlada pelo China Construction Investment Bank, de acordo com documentos de Hong Kong.

Antes de fechar o negócio, a BHR também assinou um acordo O que permitiu à China Molybdenum comprar a participação da BHR na mina, o que a empresa fez dois anos depois, mostram os arquivos. Essa compra deu à China Molibdênio 80% da mina. (A mineradora estatal congolesa manteve uma participação para si.)

Quando a BHR vendeu sua participação em 2019, o Sr. Biden tinha o controle de 10 por cento da empresa por meio de Skaneateles LLC, Inc., com sede em Washington. Embora os registros corporativos chineses mostrem que Skaneateles continua co-proprietário da BHR, o advogado de Biden, Chris Clark, disse que “não tem mais interesse, direta ou indiretamente, na BHR ou Skaneateles”. Registros chineses mostram que Biden não é mais membro do conselho da BHR em abril de 2020. Biden não respondeu aos pedidos de comentários.

Um ex-membro do conselho da BHR disse ao New York Times que Biden e os outros fundadores dos EUA não estavam envolvidos no negócio da mina e que a empresa recebeu apenas uma pequena taxa por isso. O ex-conselheiro disse que o dinheiro foi para o fundo de maneio da empresa e não foi distribuído aos proprietários.

Não está claro como a empresa foi escolhida pela China Molybdenum. Os atuais executivos da BHR não responderam a e-mails e telefonemas solicitando comentários. “Não conhecemos Hunter Biden, nem sabemos de seu envolvimento com a BHR”, disse Vincent Chu, porta-voz da China Molybdenum, por e-mail.

Dezenas de executivos de empresas envolvidas no negócio, incluindo Freeport-McMoRan e Lundin, disseram em entrevistas que não deram uma razão para o envolvimento da BHR. A maioria dos executivos também disse não ter conhecimento durante a negociação da relação de Biden com a empresa.

O CEO da Lundin, Paul Konybear, disse na época que havia sido esclarecido que a China Molybdenum estava liderando o negócio, embora o comprador da participação da Lundin fosse a BHR.