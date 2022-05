7 razões pelas quais os indianos devem investir em Portugal com o Portugal Golden Visa

Desde a sua criação em 2012, mais de 10.000 investidores e 17.000 familiares beneficiaram do programa Portugal Golden Visa.

Qualidade de vida, baixo custo de vida e segurança são algumas das razões pelas quais Portugal está no topo da lista. Nem todos os viajantes são turistas – muitos estão ansiosos para investir e morar em outro país. Portugal, conhecido pela sua simpatia e hospitalidade, é um país que respeita os outros, potenciando ainda mais o interesse dos investidores.

De acordo com o SEF, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras emitiu 10.442 vistos e 17.426 familiares beneficiaram com a criação do Golden Visa Scheme Portugal em 2012. Em 2020, a população estrangeira residente em Portugal aumentou. Pelo quinto ano consecutivo, cresceu 12,2% em relação a 2019. Como resultado desse crescimento, há um total de 662.095 estrangeiros.

O número de investidores indianos aumentou significativamente nos últimos meses e o país compilou uma lista dos 5 principais países nacionais a receber o Golden Visa português nos dois meses de janeiro e fevereiro de 2022.

Considerando esta situação, existem sete razões pelas quais os investidores devem investir em Portugal:

1. Qualidade de vida

Portugal tem boas infraestruturas, sistema de saúde bem desenvolvido, segurança, lazer e clima mediterrânico quase todo o ano. Essas características fazem do país o número um no ranking de qualidade de vida.

2. Portugal está aberto para negócios

De acordo com o World Talent Competitiveness Center do Institute of Management Development (IMD), Portugal continua a figurar entre os países com as melhores pontuações globais de competitividade de talento para 2021. A principal razão pela qual as pessoas procuram investir em Portugal é a atitude positiva do país em relação ao comércio internacional. Portugal oferece acesso a mercados chave, recursos humanos competentes, custos competitivos, melhor infraestrutura logística e avançados sistemas de comunicação.

3. O governo acolhe os imigrantes

O governo português abriu os braços a estrangeiros interessados ​​em trabalhar, estudar e investir no país. Em 2020, a população estrangeira de cidadãos aumentou pelo quinto ano consecutivo, crescendo 12,2% em relação a 2019. Além disso, Portugal recebeu o Europe’s Leading Target Award por quatro anos consecutivos (2017-2020), destacando a força das viagens, turismo e hospitalidade de Portugal. Departamentos.

4. Segundo Cidadão

O Portugal Golden Visa é um visto de investidor que permite obter capital estrangeiro para impulsionar a economia de Portugal. Ao mesmo tempo, o investidor pode obter residência europeia dentro de um ano.

5. Residência permanente

Permite aos investidores e seus familiares (cônjuge, filhos até 25 anos e investidor dependente financeiramente ou pais do cônjuge) residência permanente no momento da candidatura ao programa Portugal Golden Visa.

6. Vários métodos de investimento

Existem oito métodos de investimento no programa português, dos quais a aquisição de imóveis é o mais popular. Alguns métodos começam com um investimento mínimo de € 280.000. Além disso, a autorização de residência é emitida no prazo de 10 meses após a solicitação do visto.

7. Abre as portas para a Europa

O Portugal Golden Visa permite que os investidores e seus familiares tenham acesso a oportunidades de desenvolvimento profissional e educação em todos os países da UE, com potencial para solicitar residência permanente e cidadania portuguesa após cinco anos.

