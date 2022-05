O que, por que e como os americanos estão sendo atraídos para Portugal?

Na próxima viagem a São Francisco e Miami na próxima semana, Michael Maxwell, da EQTY Capital, Melanie Guerrera, da Stone Capital, e o escritório de advocacia Tomas Dixiera, da CCA, compartilham suas opiniões sobre o que, por que e como os americanos são atraídos para Portugal:

Michael Maxwell (Líder de Desenvolvimento de Negócios Capital próprio): Esta é a minha segunda visita aos EUA no último mês e pretendo voltar em junho. Os americanos preferem o tipo de financiamento a outras opções de elegibilidade para pedidos de Golden Visa. Os investidores dos EUA estão mais acostumados a investir em títulos, graças ao longo histórico de negociação pública do país e ao grande número de investidores credenciados. Valorizam os fundos aprovados pela CMVM e geridos profissionalmente pela sua natureza regulada e pela sua elevada performance fiscal face ao investimento imobiliário direto.

Fui recentemente entrevistado pelo Washington Times sobre este tema, o que mostra que os americanos, da costa leste à costa oeste, perceberam o potencial de Portugal e a qualidade que oferece. Curiosamente, atrair multidões são elementos que Portugal nunca teve. Talvez a maior mudança nos últimos anos tenha sido o marketing da “marca” portuguesa. Além do clima maravilhoso e da beleza natural, este é um país amoroso onde você pode desfrutar das coisas simples da vida em um ambiente cultural, seguro, diversificado, acessível e sustentável.

Melanie Guevara (Diretor de negócios Capital de pedra): A ascensão do mercado imobiliário português tem sido bem documentada nos últimos 5 a 8 anos e Portugal é um lugar onde as pessoas podem trabalhar, trabalhar e divertir-se em conjunto com um foco global comum. O seu impacto no desenvolvimento de Portugal num mini-centro tecnológico de São Francisco é particularmente entusiasmante e atrai nômades digitais que já apreciam a talentosa equipe. Portanto, não é de surpreender que startups internacionais ou especialmente americanas estejam se posicionando aqui com coisas como o Internet Summit. Os americanos de quem falo apreciam a oportunidade que Portugal oferece ao perseguir o sonho português.

Thomas Aziz Dixira (Em Sócio Escritório de Advocacia CCA): A partir das discussões que tive com clientes americanos, muitos dos recursos listados anteriormente foram mencionados, mas recentemente foram apresentados com acessibilidade para um sistema de saúde de classe mundial e acessível. Este é aparentemente o impacto da vivência da Covid nos últimos dois anos, que acelerou o fluxo de pessoas em busca de um lugar como Portugal. Melanie tocou nos nômades digitais, mas os futuros aposentados veem Portugal como uma opção fantástica. Seja através do D7 ou Golden Visa, os americanos definitivamente nos mantêm ocupados e felizes em recebê-los aqui. A Travel & Leisure no ano passado colocou os ex-bots norte-americanos de Portugal em primeiro lugar para viver e trabalhar, e outras jurisdições provavelmente compartilharão dessa visão.

