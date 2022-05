O presidente ucraniano Volodymyr Zhelensky dirige-se ao parlamento português, exigindo armas pesadas e sanções mais duras

LISBOA – O presidente ucraniano, Volodymyr Zhelensky, pediu nesta quinta-feira ao parlamento português que fortaleça armas e sanções duras contra a Rússia em uma videoconferência.

Numa recepção formal que contou com a presença do Presidente de Portugal, Marcelo Rebello de Souza, e do Primeiro-Ministro, o Presidente da Ucrânia, em particular, apelou a “armas pesadas” e “apoio às sanções e apoio militar, bem como à aceleração e fortalecimento das armas.”

O Presidente da Ucrânia apelou às autoridades e ao povo português: “Exorto-vos a fazerem tudo o que puderem para ajudar o vosso país”.

Numa tradução simultânea do ucraniano para o português na Sala das Sessões, Volodymyr Zhelensky acusou a Federação Russa de cometer crimes de guerra ao afirmar que as forças russas tinham capturado e deportado “mais de 500.000 ucranianos”: “Isto é o dobro da população do Porto”.

De acordo com Zhelensky, “os deportados não têm o direito de se comunicar com suas famílias, são deportados para partes remotas da Rússia, onde montaram campos especiais para separar essas pessoas, alguns estão sendo mortos e alguns estão sendo estuprados”.

“Imagine se todos os portugueses saíssem do país”, acrescentou o presidente ucraniano, referindo-se aos refugiados causados ​​por este ataque militar.

O chefe de Estado da Ucrânia expressou a esperança de que as pessoas que deixaram suas casas “retornem em breve”, mas acrescentou: “No entanto, não podemos garantir quando isso acontecerá”.

Vestindo uma camiseta verde, como havia se mostrado desde o início da invasão russa, com a bandeira ucraniana na lateral, Zhelensky falou por cerca de quinze minutos.

Na primeira parte de seu discurso, ele descreveu ataques de forças russas a civis em várias partes da Ucrânia, descrevendo “ocupantes matando pessoas por diversão” e “bombardeando escolas”.

Zhelensky apontou a devastação da cidade de Mariupol como “tão grande quanto Lisboa”, onde disse, “nem uma única peça de habitação”.

“Naquela cidade, 10.000 ou mais pessoas foram mortas. Não temos certeza do número, pois cremaram o celular para destruir os corpos, então nunca podemos ter provas”, disse.

“Por nossa liberdade, por nossa sobrevivência, por nosso povo, pelos ucranianos, eles não devem ser mortos, torturados, estuprados, capturados pela Rússia”, declarou.

A sagrada sessão contou com a presença do ex-presidente português António Ramalho Inês e do ex-primeiro-ministro Pedro Santana López.

Após o discurso de Zhelensky, houve apenas o discurso do Presidente Augusto Santos Silva na sessão solene de boas-vindas ao Presidente da Ucrânia.

A deputada do PAN, Inês de Sousa Real, propôs a iniciativa e esta foi aprovada com o apoio de todos os partidos excepto dos comunistas que se opuseram e não estiveram presentes na sessão.

A Federação Russa lançou uma ofensiva militar na Ucrânia nas primeiras horas de 24 de fevereiro com uma invasão de forças terrestres e bombas.

Segundo dados da ONU, mais de 2.000 civis foram mortos na ofensiva militar e mais de 5 milhões fugiram da Ucrânia.

A Assembleia Geral da ONU aprovou em 2 de março uma resolução condenando a ocupação russa da Ucrânia e pedindo um cessar-fogo efetivo e imediato, com 141 votos a favor, incluindo cinco contra Portugal, e 35 abstenções.