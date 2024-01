5 coisas que você deve saber antes da abertura do mercado de ações na quarta-feira, 31 de janeiro

As empresas europeias de telecomunicações afirmam que as principais empresas de Internet, a maioria delas americanas, construíram os seus negócios com base em milhares de milhões de dólares em investimentos em infra-estruturas de Internet.

Boeing Registou uma perda menor do que o esperado durante os últimos três meses do ano, mas o seu futuro permanece desconhecido. A empresa relatou uma perda ajustada por ação de 47 centavos contra a perda de 78 centavos que os analistas esperavam. A demanda e as entregas de aeronaves aumentaram durante o mesmo período. Mas o relatório surge semanas depois de uma vedação da porta de um avião Boeing 737 Max 9 que voava a 16.000 pés ter explodido, deixando um buraco na lateral do avião. A empresa não forneceu uma previsão para 2024. Mas os investidores estão ansiosos para ouvir a fabricante de aviões sobre como a explosão impactará a indústria, já que o incidente é objeto de uma investigação federal. “Embora muitas vezes aproveitemos esta época do ano para compartilhar ou atualizar nossas metas financeiras e operacionais, agora não é o momento”, disse o CEO da Boeing, Dave Calhoun, em uma carta aos funcionários.

UPS Corta 12.000 empregos.A CEO Carol Toomey disse que as demissões economizariam à gigante naval cerca de US$ 1 bilhão em custos e que 2023 foi um “ano único, francamente, difícil e decepcionante”. As ações da UPS caíram mais de 8% na terça-feira, com a empresa perdendo as estimativas de receita de Wall Street. A UPS também relatou um declínio no volume de transporte marítimo internacional e doméstico, com Tommy citando fraqueza na Europa, bem como interrupções na região do Mar Vermelho e nos Canais do Panamá e Suez que contribuíram para o declínio.