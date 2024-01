A crise de liquidação da Evergrande não será o momento do Lehman na China: Leyland

Ele fazia comparações com o colapso do Lehman Brothers em 2008, que levou ao colapso dos derivados financeiros e, em última análise, fez com que a economia global entrasse em recessão.

Qazi disse ao “Street Signs Asia” da CNBC na terça-feira que se as medidas de estímulo fiscal da China forem eficazes e suficientemente grandes, poderão levantar o moral e impulsionar o crescimento económico, que ele acredita que será mais lento este ano do que no ano passado.

Ele acrescentou: “É possível estabilizar o mercado imobiliário? Então, como é a natureza do estímulo fiscal? Porque o estímulo monetário, francamente, parou de funcionar. Não é eficaz na China.”

O PIB da China atingiu 5,2% em 2023, em comparação com um aumento de 3% em 2022.

A China Evergrande, que já foi uma das maiores incorporadoras imobiliárias do país, é a empresa mais endividada do mundo – com passivos de mais de US$ 300 bilhões.

Apesar de meses de atraso, Evergrande ainda não foi capaz de apresentar planos concretos de reestruturação, disse a juíza Linda Chan de Hong Kong no tribunal na segunda-feira.