Relatório de ganhos do primeiro trimestre de 2024 da Qualcomm (QCOM)

: US$ 2,75 revisados ​​vs. US$ 2,37 esperados ele ganhou: US$ 9,92 bilhões ajustados contra US$ 9,51 bilhões esperados

Para o trimestre atual, a Qualcomm disse que espera lucro ajustado entre US$ 1,73 e US$ 1,93 por ação, sobre receitas de US$ 8,9 bilhões a US$ 9,7 bilhões. A previsão de consenso, de acordo com a LSEG, era de lucro de US$ 2,25 por ação sobre receita de US$ 9,3 bilhões.

O lucro líquido aumentou 24% durante o trimestre, para US$ 2,77 bilhões, ou US$ 2,48 por ação, de US$ 2,24 bilhões, ou US$ 1,98 por ação, um ano atrás.

A Qualcomm é mais conhecida por fabricar chips para smartphones, tanto os modems que os conectam às redes celulares quanto os processadores que estão no centro dos dispositivos Android de última geração.

Sob a liderança do CEO Cristiano Amon, a Qualcomm está aplicando sua tecnologia de chips em mercados além dos smartphones, incluindo computadores, carros e headsets de realidade virtual. Mas ainda é um importante fornecedor de smartphones, já que o mercado global diminuiu nos últimos dois anos.

A Qualcomm disse que vendeu US$ 6,69 bilhões em chips telefônicos durante o trimestre de dezembro, um aumento de 16% ano após ano, um sinal positivo para o mercado de smartphones. Depois de dois anos de declínio.

Notavelmente, os telefones Galaxy topo de linha da Samsung lançados em janeiro usam processadores Qualcomm, e a empresa espera que isso continue por vários anos sob um novo acordo, eliminando a possibilidade de que o segundo maior fabricante de smartphones evite a Qualcomm por seus próprios chips.

O negócio “Internet das Coisas” da Qualcomm inclui os chips que a Meta usa em seus headsets de realidade virtual. Este setor viu as vendas caírem 32%, para US$ 1,13 bilhão.

A Qualcomm está apostando alto na venda de chips para montadoras e fornecedores de automóveis, mas é um processo que levará anos porque as peças automotivas têm um longo ciclo de “qualificação” devido a regulamentações e necessidades do setor. A startup automotiva Qualcomm, parte da QCT, relatou vendas de US$ 589 milhões, um aumento de 31% ano após ano.

A receita de vendas de chips da QCT, que inclui automóveis, IoT e telefones, totalizou US$ 8,42 bilhões em receita durante o trimestre, um aumento de 7% ano após ano.

O lucrativo negócio de licenciamento da empresa, QTL, registrou receita de US$ 1,46 bilhão, um declínio de 4% ano após ano.

A Qualcomm disse que gastou US$ 800 milhões em recompra de ações e US$ 900 milhões em dividendos durante o trimestre.