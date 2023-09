190 bilhões de horas – Um novo estudo oferece uma visão sem precedentes do Dia Mundial da Humanidade

Uma nova pesquisa revela como as pessoas ao redor do mundo gastam seu tempo em um dia normal.

Todo mundo tem 24 horas por dia. Multiplicando a população mundial de 8 mil milhões de pessoas, isto equivale a aproximadamente 190 mil milhões de horas humanas por dia. A forma como alocamos essas horas afeta nosso ambiente e molda nossas experiências de vida. Para obter informações sobre como os cidadãos globais utilizam o seu tempo, uma equipa da Universidade McGill conduziu um estudo abrangente. Recolheram dados sobre diversas atividades económicas e não económicas, proporcionando uma visão sem precedentes de um dia típico na Terra.

“Atualmente, estamos a lutar para lidar com os desafios globais, e isso requer novas perspetivas sobre como o mundo funciona”, diz Eric Galbraith, professor de ciência do sistema terrestre na Universidade McGill e principal autor do estudo recentemente publicado. em Com pessoas. “Se quisermos abordar de forma sustentável as alterações climáticas e a perda de biodiversidade, adaptar-nos às rápidas mudanças tecnológicas e alcançar os objectivos de desenvolvimento global, é crucial que compreendamos o panorama geral de como funciona o sistema humano global, para que possamos ver onde há potencial para mudar.”

Uma visão abrangente e abrangente de nossos esforços coletivos

“Queríamos saber – como é a alocação de tempo para a humanidade, como média para todas as pessoas e em todos os países?” Adiciona William Fjzel, Ph.D. estudante em Ciências do Sistema Terrestre na Universidade McGill e primeiro autor do estudo. “Em outras palavras, se o mundo fosse uma pessoa comum, como seria o dia dela?”

Para descobrir, a equipa de investigação analisou dados de utilização do tempo e de trabalho recolhidos no período de 2000 a 2019 (para evitar quaisquer efeitos da pandemia de Covid) em mais de 140 países (representando 87% da população mundial).

Atividades e resultados desejados

Os pesquisadores categorizaram todas as coisas que as pessoas fazem durante o dia, incluindo atividades relacionadas e não relacionadas ao trabalho, de acordo com o objetivo da atividade. Eles usaram 24 categorias que se enquadram em três grandes grupos:

Visa mudar o mundo exterior (incluindo fornecer ou modificar alimentos, energia, edifícios, manutenção do ambiente, etc.)

Concentre-se diretamente nas mentes ou corpos humanos (incluindo preocupação com limpeza, aparência, humor e saúde própria e de outras pessoas, bem como educação, religião, hobbies, socialização, esportes, mídia, descanso, etc.)

Organizar atividades dentro da sociedade (por exemplo, transporte, comércio, finanças, direito, governança, etc.)

Eles então categorizaram manualmente quase 4.000 atividades únicas. Ele fez algumas descobertas incríveis.

A maior parte de cada dia é focada em nós mesmos e nos outros

Os pesquisadores descobriram que a maior parte do tempo foi destinada a atividades centradas no ser humano, pouco mais de 9 horas. Dormir ou ficar na cama representa 9 horas adicionais (a estimativa global inclui os jovens que tendem a dormir mais horas). Das seis horas restantes, cultivar e recolher os nossos alimentos, prepará-los, movê-los e transportá-los e distribuir tarefas (como comércio, finanças, vendas, direito, governação e policiamento) demoram cerca de uma hora. A gestão de resíduos representa apenas um minuto do Dia Mundial, em total contraste com os 45 minutos que gastamos na arrumação e manutenção das nossas casas. Todas as infra-estruturas e construção do edifício ficam concluídas em cerca de 15 minutos.

Surpreendentemente, o tempo gasto em actividades como refeições, viagens diárias, higiene, cuidados e preparação de alimentos não varia sistematicamente com a riqueza material da população. Em contraste, o tempo gasto no cultivo e recolha de alimentos varia muito de acordo com a riqueza, desde mais de 1 hora nos países de baixo rendimento até menos de 5 minutos nos países de rendimento elevado.

Apenas um décimo do dia é destinado a atividades económicas

Dado que o estudo inclui actividades económicas e não económicas, uma parte do tempo total em cada uma das categorias acima representa pessoas envolvidas em actividades económicas – por exemplo, médicos, enfermeiros, cozinheiros, trabalhadores agrícolas, etc.

A equipe estimou que toda a economia global ocupa cerca de 2,6 horas do dia humano médio. A produção agrícola e pecuária domina esta actividade económica, seguida por actividades especializadas como o comércio, finanças, direito e indústria transformadora. Embora um total de 2,6 horas possa parecer pequeno, para os dois terços da população mundial em idade activa (com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos) que constitui a força de trabalho, isto equivale a cerca de 40 horas de trabalho por semana.

As conclusões do estudo proporcionam uma perspectiva única sobre como as actividades económicas se enquadram na estrutura geral da vida humana à escala global. Ressaltam também que há muito espaço para alterar a alocação de tempo em determinadas atividades, como extração de materiais, economia de energia e manejo de resíduos, todas realizadas em cerca de sete minutos.

Referência: “Dia Mundial da Humanidade”, de William Fjesel e Eric D. Galbraith, Christopher Barrington-Lee, Jack Charms, Elena Frye, Ian Hutton, Priscilla Le Mezzo, Ron Mello, Kelton Minor, Xinpei Wan, Veronica Xia e Shirley Xu. 12 de junho de 2023, Anais da Academia Nacional de Ciências.

doi: 10.1073/pnas.2219564120