O rover Perseverance da NASA descobre ‘barbatana de tubarão’ e ‘garra de caranguejo’ em Marte

A nova imagem da NASA é o exemplo mais recente de um fenômeno conhecido como pareidolia

Onde o cérebro quer entender o que os olhos veem, ele cria algo que não é real

Olhando para esta nova imagem do rover Perseverance da NASA, você seria perdoado por pensar que algo suspeito está acontecendo no Planeta Vermelho.

Isso ocorre porque o robô do tamanho de um carro tirou uma foto de duas rochas separadas que lembram uma barbatana de tubarão e uma garra de caranguejo.

A agência espacial dos EUA compartilhou a última descoberta no X (anteriormente conhecido como Twitter), gerando uma enxurrada de respostas de fãs do espaço que brincaram que a rocha parecida com um caranguejo é os restos do “Grande Caranguejo Cósmico”.

Outros disseram que a “garra” lembrava um grão de café ou a cabeça de uma tartaruga “cavando um buraco para seus ovos”, enquanto alguns brincaram que a barbatana do tubarão poderia na verdade ser as “placas traseiras” de um dinossauro estegossauro.

As fotos tiradas no mês passado são O exemplo mais recente de um fenômeno conhecido como pareidolia – onde a mente humana quer entender o que o olho vê e cria um significado irreal.

Estranho: o rover Perseverance da NASA capturou imagens de duas rochas separadas que lembram uma barbatana de tubarão e uma garra de caranguejo

Objetivo: O veículo espacial do tamanho de um carro (foto) foi lançado a Marte em 2020 para procurar sinais de vida antiga no Planeta Vermelho

Leia mais: Perseverance rover descobre estranha rocha em forma de donut em Marte

A coisa mais famosa que aconteceu com Marte foi o que aconteceu em 1976, quando a sonda Viking 1 da NASA tirou uma foto do que parecia ser um rosto esculpido na superfície do planeta vermelho.

E a agência espacial norte-americana explicou quando a imagem foi divulgada ao público que se tratava apenas de uma ilusão causada pelas sombras, mas isso não impediu que alguns afirmassem que o rosto foi feito por um ser extraterrestre.

A NASA só tentou pôr fim a esta especulação febril 20 anos depois.

Em 1998, o Mars Global Surveyor (MGS) da agência tirou imagens de uma chamada “face em Marte” que era 10 vezes mais nítida que a Viking 1, revelando ser um afloramento rochoso de aparência muito mais normal.

No entanto, nem todos ficaram convencidos.

Alguns teóricos da conspiração agarraram-se à ideia de que as imagens estavam obscurecidas pela neblina, apenas para a NASA provar de uma vez por todas, em 2001, que se tratava de uma característica geológica comum conhecida como bot, ou mesa, que também é encontrada na Terra.

‘“Imaginamos o rosto assim que pudemos obter uma boa imagem dele”, disse Jim Garvin, cientista-chefe do Programa de Exploração de Marte da NASA.

“Isso me lembra muito Middle Butte, na planície do rio Snake, em Idaho.”

“Esta é uma cúpula de lava isolada em forma de mesa, com aproximadamente a mesma altura de uma face de Marte.”

A agência espacial dos EUA compartilhou esta última descoberta no X (antigo Twitter), gerando uma enxurrada de respostas de fãs do espaço que brincaram que a rocha parecida com um caranguejo era o remanescente do “grande e todo-poderoso caranguejo cósmico”.

Alguns compartilharam gifs engraçados de como seria a aparência de um caranguejo dançante na superfície do Planeta Vermelho

Outros disseram que a “garra” lembrava um grão de café ou a cabeça de uma tartaruga “cavando um buraco para seus ovos”, enquanto alguns brincaram que a barbatana do tubarão poderia na verdade ser as “placas traseiras” de um dinossauro estegossauro.

Este é apenas um exemplo de rochas estranhas que foram avistadas em Marte.

Somente neste ano, a agência espacial dos EUA compartilhou imagens de uma rocha em forma de donut e uma pedra semelhante a um osso, enquanto a sonda Curiosity, da Perseverance, capturou uma característica misteriosa em uma face rochosa que alguns alegaram ser uma “entrada”.

Esta ideia foi rapidamente rejeitada pela NASA, quando a agência espacial dos EUA revelou que tinha apenas alguns centímetros de largura e comprimento, enquanto os geólogos afirmavam que poderia ter sido causada por várias fracturas rectas na face rochosa simultânea.

O rover Perseverance foi lançado a Marte em 2020 para procurar sinais de vida antiga no planeta vermelho.

Atualmente, ela está explorando um antigo delta de rio dentro da cratera de Jezero, que foi preenchido com um lago profundo de 500 metros de profundidade.

Os cientistas acreditam que a área hospedou vida microbiana há cerca de 3,5 a 3,9 mil milhões de anos, por isso o rover foi encarregado de examinar amostras de solo em busca de evidências de presença extraterrestre.

Evidência de alienígenas trabalhando? Em 1976, a sonda Viking 1 da NASA capturou uma imagem do que parecia ser um rosto esculpido na superfície do Planeta Vermelho.

Em 1998, o Mars Global Surveyor (MGS) da agência tirou imagens de uma chamada “face em Marte” que era 10 vezes mais nítida que a Viking 1, revelando ser um afloramento rochoso de aparência muito mais normal. Três anos depois, a NASA disse que se tratava de uma característica geológica comum conhecida como “butte” ou “mesa”, que também é encontrada na Terra.

Enganador: no início deste ano, a nave espacial do Perseverance, Curiosity, detectou uma característica misteriosa em uma face rochosa que alguns alegaram ser uma “entrada” (foto)