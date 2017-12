Santarém – Chegou o Comboio Turístico do Reino de Natal

A Câmara de Santarém disponibiliza um Comboio Turístico, com acesso gratuito, integrado no Programa do Reino de Natal, que começou a funcionar esta terça-feira, às 15h00, e vai circular até dia 24 de dezembro, pelas principais ruas do Centro Histórico. Até dia 23, o Comboio vai funcionar entre as 10h00 e as 14h00 e as 15h00 e as 19h00. No dia 24, funciona das 10h00 às 14h00.

O percurso do Comboio tem início no Largo Infante Santo, passa pelo Praça do Município, Largo Infante Santo, Rua Dr. Jaime Figueiredo, rotunda do Círculo Cultural Scalabitano, Av. do Brasil, rotunda – Largo Cândido dos Reis, Av. do Marquês Sá da Bandeira, Av. D. Afonso Henriques, Rua Pedro de Santarém, rotunda do Largo Cândido dos Reis, Av. António dos Santos, Rua João Afonso, Rua 1º de Dezembro, Terreirinho das Flores, Av. 5 de Outubro, Largo das Alcáçovas, Av. 5 de Outubro, Terreirinho das Flores, Rua Vila de Belmonte, Largo Pedro Álvares Cabral, Rua Braamcamp Freire, Rua Tenente Valadim, Av. António dos Santos, rotunda – Largo Cândido dos Reis, Rua Dr. Teixeira Guedes, Rua Guilherme de Azevedo, Rua Serpa Pinto, Praça Sá da Bandeira, Rua 31 de Janeiro, rotunda – Rotary Club de Santarém, Av. Gago Coutinho e Sacadura Cabral, rotunda – Praça Prof. Egas Moniz, Av. Gago Coutinho e Sacadura Cabral, rotunda – Rotary Club de Santarém, Rua 31 de Janeiro, Rua Cidade da Covilhã e Largo Infante Santo.

O Comboio efetua paragens no Largo Infante Santo, junto ao Jardim da República, na Av. D. Afonso Henriques, junto ao marco dos correios, Rua Pedro Santarém, junto ao n.º 135, a seguir à Loja do Cidadão, Rua Pedro Santarém, junto ao n.º 49, próximo do parquímetro, Rua João Afonso, junto ao n.º 59, Rua 1.º Dezembro, junto do n.º 21, Largo das Alcáçovas, Av. 5 de Outubro, antes do entroncamento com Rua de Santa Margarida, Rua Braamcamp Freire, junto à Biblioteca Municipal, Rua Tenente Valadim, junto da zona raiada a seguir à passagem para peões, Av. António dos Santos, junto do Restaurante “Micas”, Rua Dr. Teixeira Guedes, junto à lateral do Correios, Praça Sá da Bandeira e Av. Gago Coutinho e Sacadura Cabral, junto do Convento de Santa Clara, na zona de passeio contíguo à faixa de rodagem e Rua 31 de Janeiro, junto do Jardim da República.