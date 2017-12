Manuel João Ferreira revela 50 anos de cantigas em vídeo

Este sábado, às 22h, é apresentado o documentário “50 anos de cantigas” sobre a carreira do fadista Manuel João Ferreira, da Chamusca, no cineteatro. O vídeo é uma produção de Carlos Mateus de Lima e conta com testemunhos de André Ferreira (filho do cantor), Bruno Mira, Custódio Castelo, João Chora, José Cid, José Pinhal, Paulo Paz, Luís Petisca, Tiago Silva e Raúl Caldeira.