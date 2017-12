“Zombis del Tajo” é o título do vídeo, inspirado no “Thriller” de Michael Jackson, mas filmado na paisagem seca do leito do rio Tejo, na zona de Sacedón, que sofre os transvases para o sul de Espanha, como se percebe na letra da canção. Um vídeo de protesto divulgado pelos enviados especiais dos jornais i e Sol, em Guadalajara.