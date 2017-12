Carlos Lisboa, 76 anos, ribatejano dos quatro costados, apagou-se de vez! Calou-se a Voz! Uma voz do Fado, serena e melodiosa, num afago que nos embalava em cada estrofe do poema. Para ele escreveu um outro sonhador, Vítor Rodrigues, também nado neste pedaço banhado pelo Tejo, que pretendem riscado do mapa: Ribatejo! Carlos Lisboa gravou discos, cantou em palcos e tertúlias, por aqui e mais além, onde o contratavam e onde lhe pediam a ajuda para uma qualquer Associação. Fundador de “Os Marialvas“, grupo que animava as primeiras Feiras do Ribatejo, numa Caseta de telhado de colmo e fardos de palha como assentos, foi Celestino Graça quem lhes doou a “toca”. Por ali passaram fadistas e guitarristas de nomeada, gente da terra e de outras terras. Dos amigos vinham à borla a “pinga” e os comeres: Casa Agrícola Francisco Ribeiro, Paciência, Lico, daí a entrada na Tertúlia ser gratuita e era encher até caber. Apinhada, mas em silêncio, “pois cantava-se o fado”, o “professor” Tavares e o Zé Inês, pai e filho, o Raimundo Seixas, o João Mário Veiga, acompanhavam o Mendes Pereira, os irmãos Carriço, a Hermínia Simoa, o César Marinho, o Alfredo Loureiro, o Carlos Lisboa. Milhares de pessoas frequentaram uma Casa que representou, anos a fio, a hospitalidade da nossa Santarém. E tudo se forjara no snack-bar Abegão, fronteiro ao defunto Café Central, em que um grupo heterogéneo cimentou uma amizade que perdura, ainda e sempre, entre os vivos e na lembrança por quem abalou, como o Carlos Lisboa. E, para que conste, aqui fica o nome dos fundadores de “Os Marialvas”: Carlos Lisboa, Fernando “Chaperro”, Zé Inês (pai e filho), Gustavo Zenkl, Zé Leiria, Jacinto Lico, Carlos Alberto, Armando Pires, Picoto “Tócálon”, Mário “Negro”, Júlio Pinhão, Alfredo Loureiro, professor Tavares, Luís “115”, Vítor Vargas, Fernando Cabral, Edgar Nunes, Eusébio da “Calipso”… Agradecemos ao Fernando “Chaperro” a amabilidade em nos falar de “Os Marialvas”, aqui numa homenagem sentida e triste ao Carlos Lisboa, o Amigo que partiu deste mundo!

Arnaldo Vasques