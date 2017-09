Rosário breve – Adeus, campo da Senhora das Neves

Foi há 35 anos que conheci o meu querido Amigo A.L.C. Jogámos à bola com o mesmo emblema ao peito umas várias temporadas. Hoje em dia, ele é candidato a presidente da junta de freguesia do seu nascimento e residência.

Quis e veio conversar comigo a propósito desse seu propósito. Mostrou-me fotografias. A do nosso velhinho campo de futebol, por exemplo. Já não é recinto desportivo: é um descampado desolador. Tinha sido o povo a construí-lo em 1980. Todavia, a incúria de sucessivos executivos (tanto camarários como locais) condenou-o a pasto de formigas. Fiquei tristíssimo. A mocidade da minha geração teve ali horas felizes. Era pelado, é certo. Não havia relvados sintéticos para ninguém, naqueles anos. Mas era um campo com baliza e postes. Adeus.

Mostrou-me mais imagens: valetas profundas e perigosas à beira de vias pelas quais mal passam duas viaturas em sentido contrário; lixo de amianto despejado pela própria Junta anterior num baldio cujo proprietário é a mesma Junta; mato silvestre à beira de casas e, pasme-se, à face da própria sede da Junta – aparato que faz lembrar a tragédia dos recentes mega-incêndios. E por aí fora. Um rosário de desmazelos que o meu bravo A.L.C. se propõe remediar, caso vença.

É capaz de ser difícil: desta feita, o “emblema” que ele representa não é o dos partidos da “alternância” em que as pessoas, por “clubismo” e/ou indiferença, votam costumeiramente.

Muito longe embora, dei por mim a pensar em Santarém. Que raio irá acontecer nessa tão bela, tão histórica, tão adiada e tão desprezada terra? Mais do mesmo? Mudará ela de rumo? Em breve saberemos. O que há de bom é para melhorar – mas o que está mal deve ser aniquilado cerce.

O meu Amigo A.L.C. não é ribatejano. É doutras aragens. Mas o que ele quer para a terra dele equivale ao que eu gostaria de ver em todas: no poder, gente séria a tratar de assuntos sérios. Com ligeireza mas sem leviandade. Sem “amiguismos”. Sem compadrios. Sem clientelismos. Sem “tachadas”.

Sou, portanto, de quimeras. A minha alma é utópica. Há muitos anos que me apeei da realidade, se calhar.

Mas tenho esperança. Tenho esperança porque ainda há gente como o meu velho e querido Amigo A.L.C. Gente que vai à luta, que dá o rosto e oferece os braços.

Só que, depois, há os que “lá” têm estado sempre. E não digo mais.

Daniel Abrunheiro