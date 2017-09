Postal – Carta aberta aos concidadãos

Tem sido certa esta moda urbana de que quando uma cidade cresce começa a “despertencer” aos cidadãos, as vias públicas deixam de o ser para a privatização dos parques de estacionamento pagos, os espaços passam a afastar os cidadãos que cerram os punhos dentro dos bolsos…e murmuram fracassos pelos cafés. Assim acontece em Santarém.

A Cidade velha onde antes se ia passear, fazer compras, reencontrar espaços e amigos, passou a ser lugar alheio guardado por aqueles incansáveis engolidores de moedas. A polícia passou à odiosa condição de cobradores implacáveis de multas. No caso, nem à Edilidade aproveita…vai entrando dinheiro para pagar a terceiros, ruinosos negócios que foram feitos à revelia do cidadão comum.

A Cidade não nos apetece! Somos vítimas de mandadores incompetentes, de incapacidades de lutar pelo colectivo. Usando caminho fácil, nada decidir que seja polémico, julgando entrar na bonomia da santidade por omissão de actos concretos, a CM alimenta-se da infantilidade de elites a quem pede votos com palavras mansas.

Frequentar Assembleias Municipais é acto de paciência onde se cozinham ementas de votações que servem estratégias partidárias; o público só pode manifestar que existe mesmo no final, quando poucas presenças sobrevivem e a imprensa já foi embora.

Desvirtuada a actividade política, causadora duma escandalosa abstenção, o exercício partidário no geral, salvaguardando honrosas excepções, indiferente, pede distância ao cidadão comum e passa a usar paixões primárias clubistas de um Benfica Sporting visto como um qualquer campeonato à revelia de pugnar pelo exercício consciente do desenvolvimento de mentalidades com exigências.

E, no entanto política também é negociação. Intermediação, servindo causas publicas. A tarefa dum processo eleitoral deveria ser contemplar o futuro. Que vamos legar a gerações que estão chegando.As condições necessárias ao exercício de cargos públicos urgentes, imprescindíveis: educação, integridade, carácter, ponderação, coragem, ousadia, respeito pelo eleitorado, jovialidade, capacidade e diálogo com oponentes.

Já não reconhecemos heróis, nem super homens. O trabalho é grupal, gente congregada por valores, intenções, vontades. Um Presidente de uma Câmara tem que ser um coordenador de tarefas, um líder agregador de projectos, a personificação de desejos dum colectivo.

As nossas vidas têm sido apequenadas, preguiçosas, estacionadas à sombra da monumentalidade e alguns eventos que fizeram algum sucesso, Feira do Ribatejo, da Gastronomia, por exemplo. A autarquia tem que marcar o ritmo cardíaco do concelho. Fazer renascer em cada cidadão o amor a estas terras, o orgulho de ser, a capacidade de fazer.

Honrar quem aqui viveu antes de nós, prestigiar legados, cuidar da Mouraria, Judiaria, Ribeira, Alfange, Caneiras, fazer da Cidade, de todo o Concelho um palco de produções de história na boa tradição teatral. O gigante adormecido pode acordar. Por enquanto, o povo dorme o sono das crianças confiantes…mas, citando António Aleixo:

Oh Vós lá do vosso império

Que prometeis um mundo novo

Cuidado que pode o povo

Querer um mundo novo a sério.

Manuela Marques