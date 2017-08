Vitória Clube de Santarém comemora aniversário com a melhor época

O Vitória Clube de Santarém completa esta sexta-feira, dia 11, o 12.º aniversário da fundação oficial da associação, em 2005. O clube vitoriano, cujas origens oficiosas remontam a 1995, pela mão de um grupo de jovens nas ruas do bairro do Alto do Bexiga, vem registando um tremendo crescimento ao longo deste período, em termos sociais e no âmbito da sua modalidade-rainha, o futsal, celebrando em 2017 aquela que foi a melhor temporada de sempre do seu historial.

Reconhecido já nacionalmente pelo seu trabalho de excelência em torno do futsal, particularmente ao nível das camadas jovens de formação e da vertente feminina, o Vitória Clube de Santarém atinge a primeira dúzia de anos de existência com o estatuto de 3.º maior clube do País em número de atletas federados na modalidade, apenas superado por Leões de Porto Salvo e CS Marítimo, e à frente de emblemas gigantes do desporto nacional, como o SL Benfica e o Sporting CP.

O presidente da direcção e sócio número 1, António Pardelhas, destaca “o crescente envolvimento de toda a família vitoriana no quotidiano do clube, sendo que a união demonstrada entre todos e o crescimento sustentado no que diz respeito ao número de atletas e aos recursos humanos se revelaram determinantes para se atingir este patamar de sucesso desportivo” que tem colocado o concelho de Santarém na linha da frente do futsal de formação nacional.

Projectando o futuro, o presidente vitoriano acredita que “a enorme estabilização da situação financeira do clube, fruto de um trabalho consciente e sustentado, e os novos recursos de que o clube brevemente irá dispor trarão novas mais-valias ao dia-a-dia do Vitória e um aumento da qualidade das condições disponibilizadas aos atletas”, estando na calha novos e inovadores projectos, a ser desenvolvidos a curto prazo.

“É intenção do Vitória desenvolver uma série de novas actividades, com a criação de novas secções que constituam motivos de interesse diferenciados e uma inovação na oferta desportiva prestada à população escalabitana”, assegura António Pardelhas. O desenvolvimento de um projecto de actividades de tempos livres para os jovens do concelho de Santarém é outra das metas a cumprir já num futuro muito próximo.

Quanto à época futsalística, o início dos trabalhos está já marcado para 4 de Setembro, podendo todos os interessados (a partir dos 4 anos) recorrer aos seguintes contactos, de forma a proceder à sua inscrição ou, simplesmente, a experimentar a modalidade, sem qualquer compromisso: 919134378, vitoriacs@gmail.com e www.facebook.com/vitoria.clubedesantarem.