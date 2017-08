Dia 17 em Coruche – Corrida de homenagem a Mestre David Ribeiro Telles

Dia 17 de agosto, pelas 18 horas, a Monumental de Coruche vai ser palco da grande corrida de toiros em homenagem a Mestre David Ribeiro Telles.

Serão lidados seis toiros da prestigiada ganadaria Pinto Barreiros e um novilho da ganadaria Ribeiro Telles. Esta grande corrida de homenagem a Mestre David Ribeiro Telles conta com as atuações dos cavaleiros António Ribeiro Telles, Manuel Ribeiro Telles Bastos e João Ribeiro

Telles, e ainda do cavaleiro amador António Ribeiro Telles (filho) que lidará um novilho do ferro de seu avô.

O Grupo de Forcados Amadores de Coruche, comandado por José Macedo Tomás, vai pegar os seis toiros.

A empresa De Caras – tauromaquia, concessionária da praça de Toiros de Coruche, já iniciou a venda dos bilhetes, com preços a partir de 10 euros.