Centro Hospitalar do Médio Tejo aumentou número de consultas e cirurgias

“O primeiro semestre de 2017 foi novamente um semestre de tendência positiva nos resultados obtidos na atividade assistencial realizada no CHMT”, refere o Centro Hospitalar do Médio Tejo, em nota de imprensa, para sublinhar que “depois de 2016 ter sido o melhor ano assistencial de sempre, 2017 manteve no primeiro semestre esse crescimento”.

Apurados os números do primeiro semestre deste ano de 2017, verifica-se um aumento das consultas e das cirurgias face ao mesmo período de 2016.

O Centro Hospitalar do Médio Tejo aumentou a sua taxa de acessibilidade em 1,8%, refletindo-se este aumento no total de primeiras consultas (+8%) e, especialmente, no número de primeiras consultas referenciadas via Cuidados de Saúde Primários (+23,7%).

Com um total de 39.160 primeiras consultas, das quais 11.679 foram pedidas pelos Cuidados de Saúde Primários, o CHMT apresenta uma taxa de crescimento de 3,5%.

Paralelamente, diminuiu em 33 dias, o tempo médio de espera para primeira consulta, face ao tempo médio de espera registado no final de 2016.

Também no número de cirurgias o Centro Hospitalar do Médio Tejo registou um acréscimo de 3,3%, tendo sido realizadas um total de 5.228 atos cirúrgicos, mais 166 do que em período homólogo de 2016.

O Tempo Médio de Espera para Cirurgia diminuiu 23 dias face ao tempo médio de espera registado no final de 2016.

O Centro Hospitalar do Médio Tejo mantém, assim, o compromisso concretizado durante o ano de 2016, “consolidando os níveis assistenciais e prosseguindo a sua missão assistencial junto da população que serve”, concluiu Carlos Andrade Costa, presidente do Concelho de Administração do CHMT. Esforço esse que também se verifica no aumento da atividade dos Hospitais de Dia cujos números de sessões no último semestre foi 15.558, representando um aumento face ao período homólogo de 2.107 sessões.