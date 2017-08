Ex-presidente da Junta de Freguesia de Abitureiras morre em acidente

O ex-presidente da Junta de Freguesia de Abitureiras, Dulcídio Costa, faleceu esta quinta-feira, 3 de Agosto, devido a um acidente na estrada nacional 362 junto ao lar de idosos onde residia, no Gualdim, entre Santarém e a Romeira.

O acidente terá acontecido pouco antes das 15h00, quando Dulcídio Costa saiu do lar na sua viatura. Da colisão resultaram ainda ferimentos ligeiros na condutora do veículo que seguia em sentido contrário e que foi assistida no hospital de Santarém.

No local estiveram 15 operacionais, apoiados por sete viaturas. As causas do acidente estão a ser apuradas pelo Núcleo de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR de Santarém.

Dulcídio Vargas da Costa, de 87 anos, viúvo e, filhos, além de autarca foi carteiro durante a sua vida profissional em Santarém, e era muito conhecido e estimado nesta zona do concelho de Santarém.