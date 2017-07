O valor da opinião

Hannah Arendt, no seu célebre ensaio sobre a desobediência civil, dizia-nos que: “Na praça pública, o destino da consciência não é muito diferente do destino da verdade do filósofo: torna-se uma opinião, indistinguível de outras opiniões. E a força da opinião não depende da consciência, mas do número daqueles com quem está associada.” Não me estando a referir, de modo contestatório, aos que sustentam a legitimidade da sua desobediência civil na consciência individual, subjectiva, aproveito a citação para um constatar: há um conjunto de pessoas que nos louva intensamente quando concordam com os nossos comentários e pensamentos, proferindo encómios dignos de um dicionário do elogio, mas, assim que veiculamos um ponto de vista divergente, alegam que perdemos a objectividade, o bom senso e a capacidade de análise. Este tipo de reacção atinge o cocuruto do paroxismo, afiança-me a experiência, no momento em que as considerações revelam algum teor político ou estamos conexionados com uma agremiação partidária. Por parte de opositores, o enaltecimento é muito superior se nos manifestarmos contrários às posturas dos líderes da nossa facção; e as acusações de perda de faculdades – ou até de interesses súbitos que nos turvam a honestidade intelectual – logo são aventadas no instante em que apontamos canhões para o do lado de lá da barricada (o mesmo ocorre se invertermos os papéis). Raramente, como a escassez de água num deserto, aceitam que possamos discrepar por aquele motivo tão simples de que cogitamos de maneira diversa ou por aquela razão de que a Razão consciente se impôs. A psicologia assevera que estamos em contínua autoprojecção; porém, eu quero acreditar que os censuradores não nos estão a medir em comparação com o que os insta a agir… Retornando à filósofa, todos emitimos opiniões, seja qual for a origem, sejam estas mais ou menos fundamentadas; e o seu vigor avalia-se pela quantidade; infelizmente, não pela qualidade. Contudo, se somos credíveis numa determinada fase consonante, essa confiança tem de sobreviver à alternância de direcção do vento…

João Salvador Fernandes