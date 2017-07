Estado de Sítio – Por quem os sinos dobram

Não perguntes por quem os sinos dobram, eles dobram por ti”, é um verso de John Donne, que o poeta inglês seiscentista explicitou: “nenhum homem é uma ilha, completo em si próprio, cada ser humano é uma parte do continente, uma parte de um todo”. Do verso referido retirou Hemingway o título para um dos seus romances. Também a Venezuela não é uma ilha. O que hoje lá se passa ultrapassa as suas fronteiras. Diz-nos respeito, nomeadamente, saber que um país é destabilizado a ferro e fogo e, pouco tempo depois – foi no domingo passado – já fragilizado, se lhe pede a opinião, via um plebiscito não vinculativo contra o projecto da Assembleia Constituinte! Sem mais comentários. Qual é a questão fundamental? O que está em causa na Venezuela é o sucesso ou o fracasso do poder popular democraticamente eleito. Até o ex-presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter ousou afirmar, em 2012, que a Venezuela tem o melhor sistema eleitoral do mundo. Quais as forças em presença no país? De um lado, sob a capa da democracia, criaram-se grupos de choque de tipo fascista – não há que recear o termo – e mercenários (Henrique Ubieta, 2017) com a cumplicidade de uma cruzada mediática de desinformação planificada pelos grandes patrões da comunicação: uma repressão policial em S. Paulo, no Brasil, é noticiada como tendo ocorrido em Caracas. A fotografia aérea de uma peregrinação religiosa apresenta-se como sendo uma manifestação maciça da oposição ao governo! A extrema-direita bloqueia ruas e artérias, ataca escolas e centros de saúde, incendeia um hospital. Obviamente o governo dispersou esses mercenários, evacuou mulheres e crianças. Estabelecimentos comerciais foram destruídos, o Tribunal Supremo de Justiça e o Banco BBVA incendiados, depois de regados com gasolina (Cf. Bolivar Info, 2017). O objectivo é exasperar o descontentamento social, abrir mais portas à ingerência, isolar internacionalmente o país, eliminar Nicolas Maduro. Marco Rubio, o senador lobista norte-americano pela Flórida já prometeu mais financiamento para a oposição (Miami Herald). De referir ainda a guerra económica movida por Washington, apoiada nas oligarquias locais: centenas de toneladas de arroz, açúcar, etc., estiveram retidas, depois descobertas em depósito. É a estratégia da penúria (Jean Ortiz, 2015), mas só para alguns. Sectores da classe média até podem sair do país. E quem são os líderes da oposição? Basta citar dois: Leopoldo Lopez, um golpista que promoveu violentíssimas manifestações de rua (43 mortos, centenas de feridos) mas que Obama incluiu na lista dos prisioneiros políticos vítimas de Estados repressivos! Ledezma, ex-presidente da câmara de Caracas, está preso, acusado de ter participado num golpe de Estado que incluía o bombardeamento de instituições governamentais. É o “golpe de Estado permanente”. Alguns observadores falam de remake do Chile, apesar das diferenças de época.

Do outro lado, a alternativa da opção chavista não é certamente angélica, antes tecida de contradições e de erros, em terreno incerto e cercado: o governo não diversificou a sua economia com o preço do petróleo ainda em alta e optou por democratizar o consumo. Com a queda do preço para metade e a sabotagem económica, muitas das conquistas sociais ficaram comprometidas. Só recentemente Nicolas Maduro inverteu a tendência, ao dinamizar a agricultura e as manufacturas. Mas como negar o que foi alcançado, a diminuição da pobreza, o aumento de salários que fora conseguido, o desemprego que de 16% chegou aos 6,4 %, os esforços titânicos em cuidados de saúde? Não admira o empenhamento dos Estados Unidos em derrubar este governo, a seus olhos um perigoso exemplo que ousa opor-se ao diktat norte-americano, além do mais tratando-se de um país que possui as maiores reservas mundiais de petróleo. Não é por acaso ser a Venezuela a inimiga figadal da transnacional texana desse petróleo e do gás, a Exxon Mobile, que ocupa o 2º lugar no ranking mundial das petrolíferas (Cf. Jean Ortiz 2015).

António Branquinho Pequeno