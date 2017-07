Rio Maior – Ensino da natação para todas as crianças do concelho

No concelho de Rio Maior todas crianças aprendem a nadar através de um programa de ensino e adaptação ao meio aquático desenvolvido há vários anos numa parceria estabelecida entre a Desmor, EM, SA, a Câmara Municipal de Rio Maior e os Agrupamentos Escolares.

Este programa associa a aprendizagem e a prática desportiva, a adaptação ao meio aquático e a iniciação às técnicas de nado, envolvendo cerca de 1050 crianças por ano letivo, com idades entre os 3 os 10 anos, das escolas do ensino pré-escolar e do 1º ciclo do concelho.

As aulas acontecem em programação rotativa, durante o período da manhã, proporcionando a cada turma seis sessões por ano letivo. Cada aula tem a duração de 45 minutos e é enquadrada por professores especializados da Desmor, EM SA.

Este é um projeto que ano após ano tem permitido que todas as crianças residentes no concelho de Rio Maior usufruam da adaptação ao meio aquático e iniciação às técnicas de nado. Desde 2008 até hoje este programa já proporcionou a aprendizagem da natação a 9412 crianças de todo o concelho de Rio Maior.