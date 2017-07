Rio Maior recebeu nacional de ténis de mesa adaptado

Realizou-se no dia 8, no Pavilhão Multiusos de Rio Maior, a 12ª Jornada do Campeonato Nacional de Ténis de Mesa Adaptado, uma organização da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, que contou com o apoio da Desmor. Esta foi a primeira vez que se realizou em Rio Maior, uma etapa deste Campeonato Nacional, depois de nos dias 10 e 11 de junho, o Pavilhão Polidesportivo de Rio Maior ter recebido o Campeonato Nacional de Iniciados e Juniores de Ténis de Mesa, uma prova que reuniu cerca de duas centenas de atletas e que sagrou os novos campeões nacionais nos dois escalões em competição.

A competição realizada no sábado passado contou com a presença de cerca de 25 atletas, tendo decorrido durante a tarde. A Presidente da Câmara Municipal de Rio Maior, Isaura Morais, fez questão de acompanhar a fase inicial desta prova vencida pelo atleta José Vitorino Pinto, mesa-tenista em cadeira de rodas do Vitória FC, de Setúbal.

A última jornada do Campeonato, está marcada para o próximo fim-de-semana no Pavilhão da Torre da Marinha, no Seixal.