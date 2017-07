Helena Coutinho festejou 100 anos no Vale de Santarém

Maria Helena Coutinho, moradora no Vale de Santarém, festejou o centésimo aniversário, no passado dia 5, e juntou a família numa festa que teve lugar no sábado, no restaurante Varanda do Parque no Cnema, no passado dia 8 de julho.

Helena Coutinho nasceu a 5 de julho de 1917, na antiga maternidade Magalhães Coutinho, em Lisboa; seu pai era natural da antiga província ultramarina de Goa, atual Índia, e a mãe era natural de Sobrosa, concelho de Paredes. Viveu a infância em Sobrosa onde completou a 4 ª classe; depois veio para Lisboa, onde viveu alguns anos e teve vários trabalhos. Casou com um ferroviário de profissão, de que enviuvou em 2007. Foi mãe aos 39 anos de um filho, e avó de uma neta já falecida. Instalou-se definitivamente no Vale de Santarém há 59 anos com a família onde enviuvou em 2007. Maria Helena Coutinho é mãe de Carlos Jorge Coutinho Pereira, elemento do ex-TAVS -Teatro de Amadores do Vale de Santarém, na foto entre a mãe e a esposa Dolores Ferreira.

Além da festa com a família e os amigos, a centenária foi também enaltecida pela comunidade paroquial do Vale de Santarém, durante a missa que assinalou o seu 100.º aniversário.