Centro Cultural de Santarém abre Sunshine Terrace

O Centro Cultural Regional de Santarém inaugura esta sexta-feira dia 14 de julho, às 21h30 o espaço Sunshine Terrace para uma noite agradável de música e ambiente lounge tropical com serviço de bar a condizer.

O espaço Sunshine Terrace passará a ser palco de eventos culturais e de entretenimento, agora devidamente iluminado e sonorizado com todas as condições para garantir a operacionalidade dos eventos, como sejam fins de tarde com DJ´s com alinhamentos temáticos em ambiente lounge ou pela noite dentro, música ao vivo, eventos multimédia, etc.

O Sunshine Terrace, promoverá também a cultura, com palestras, debates e workshops, bem como parcerias com entidades e associações culturais da cidade que mostrem interesse na utilização deste espaço exterior.