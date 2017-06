Cartaxo – Biblioteca Marcelino Mesquita reabre ao público

A partir de hoje, dia 30 de junho, a Biblioteca Municipal Marcelino Mesquita volta a estar aberta ao público com todos os serviços habituais em pleno funcionamento. A biblioteca encerrou em meados de março deste ano para obras de beneficiação no espaço de receção e de leitura, na sala de exposições e no jardim que íntegra o edifício.

As obras ainda “não estão completamente terminadas, mas vão entrar numa fase que já nos permite reabrir o espaço ao público”, informou o presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, Pedro Magalhães Ribeiro. O autarca explicou que os trabalhos em falta “são acabamentos finais, algumas peças de carpintaria ou pinturas de pormenor que podem decorrer sem qualquer incómodo para os utentes daquele espaço”.

As obras incluíram “trabalhos essenciais à preservação do edifício, à reposição das condições de permanência para os leitores e à recuperação de partes da Biblioteca que, pela falta de trabalhos de manutenção, precisaram agora de intervenções mais profundas para poderem voltar a estar ao serviço das pessoas”, explicou ainda, referindo-se ao espaço exterior ajardinado e à sala de exposições.

Logo que terminadas as obras, estes últimos espaços passarão a ter programação própria – alguma já prevista para setembro próximo – permitindo à Biblioteca contar com iniciativas ligadas aos livros, à promoção da leitura e às artes.