Futebol – Fazendense sem dívidas, com casa nova e equipas em todos os escalões de formação

“Ainda falta alguma mobília”, comenta o histórico presidente da ADF – Associação Desportiva Fazendense, apontando para a nova sede do clube inaugurada no passado dia 3. “Temos agora uma sede digna, com salas de reuniões, de troféus, bar de apoio e outras instalações”, afirma António Moreira Botas, sublinhando que os cerca de 200 mil euros da obra foram suportados pela Câmara municipal de Almeirim.

“A nova sede social do clube de Fazendas de Almeirim foi construída pela autarquia, junto ao campo de futebol do clube, como contrapartida pela cedência ao município do terreno das suas antigas instalações para a construção do Centro Cultural das Fazendas de Almeirim”, afirma-nos António Moreira Botas.

A nova ambição do clube é agora a construção de um novo campo sintético de futebol. “Precisamos muito de um segundo campo, para treinos e jogos, atendendo ao grande número de jogadores que temos, o que obriga a dividir o campo entre várias equipas, algumas das quais raramente treinam num campo de futebol de 11”, afirma-nos António Botas Moreira.

Segundo o presidente do clube, “a obra vai ser apoiada pela Câmara de Almeirim, estando a decorrer o processo do concurso, para que o novo campo possa entrar ao serviço ainda em setembro, uma vez que os balneários já estão dimensionados para servir este segundo campo”.

“Devemos ser dos poucos clubes do distrito de Santarém que não têm dívidas”, declara António Botas Moreira, sublinhando que “nestes 33 anos que levo de presidência do clube já passaram milhares de atletas e técnicos e não ficámos a dever um cêntimo a ninguém”.

O clube conta atualmente com cerca de 200 atletas federados. Este ano, o Fazendense ganhou o campeonato distrital sub-13 e o maior orgulho de António Botas Moreira é poder ter nesta nova época equipas em todos os escalações de formação. “Fruto da aposta na formação que fizemos ao longo dos anos, vamos ter este ano, pela primeira vez, uma equipa de juniores, com os atletas da excelente equipa juvenil deste ano, constituída por jogadores formados no clube e que já jogam juntos há mais de 10 anos”.

“Um clube de futebol como o Fazendense, sem formação não me dizia nada, e para mil seria mais fácil acabar com os seniores, que dão bastante mais complicações e despesas, do que com as equipas de formação”, afirma António Botas Moreira.

No entanto, longe de pretender acabar com o futebol sénior no clube, Botas Moreira sublinha que “já está praticamente formado o plantel para a próxima temporada, mantendo a equipa técnica e 16 dos 18 jogadores da equipa da época passada, faltando agora um ou dois reforços”.