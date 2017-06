Notícias do bloqueio – Os mortos de Pedrógão

Receber no Brasil, onde me encontro, uma notícia como a da tragédia de Pedrógão Grande, que provocou dezenas de vítimas e lançou luto pesado sobre o país, parece dilatar um estranho sentimento de angústia, como se a distância, tanto mar, diluísse, pela ausência, a expressão da solidariedade.

Como olhar para a realidade, como ver os mortos de Pedrógão, saber os seus nomes, ler as circunstâncias como a morte poisou nas chamas de Pedrógão, num dia de fim-de-semana, de Verão antecipado e de temperaturas malucas, que assim vai o tempo?

Talvez as contingências da distância empurrem a perplexidade deste instante triste para a evocação do lugar, a moldura da paisagem, a tipologia da floresta portuguesa, que parece estar sempre no fio da navalha da catástrofe.

Passámos não sei quantas vezes na IC 8, olhamos o mar de verde pinho, de um lado e do outro da estrada, coisa linda. As realidades urbanas, que se foram edificando pela mão humana, dilatando o agro, conquistando a terra, configurando às vezes as comunidades à beira de pequenos fios de água, quando o Zêzere ou o Ocreza não estão por perto. Mas o mar de verde pinho é dominante e as aldeias ou pequenas vilas são ilhas no meio desse oceano de verdura. Pedrógão Grande até tem uma barragem formidável.

Mas há nesta paisagem, tão bela para o olhar, uma circunstância perigosa, de que às vezes, no Verão, quando os incêndios eclodem, se tem fragmentariamente consciência: o barril de pólvora que é a densa mancha florestal de pinho. Já ouvi alguns patriotas dizerem: temos a maior mancha contínua de pinheiro bravo da Europa. Parece que a matriz vem do salazarismo, mas a sua reprodução, com os interesses das Celuloses à mistura, ampliaram a explosiva situação actual.

Há anos que ouvimos falar em reordenamento florestal, mas a retórica não tem alterado a mancha. A isso acresce a falta de limpeza das matas. A matéria energética acumula-se, ano após ano, à espera de um fósforo ou de um raio.

Há quem pense que, em circunstâncias imprevisíveis, como as que aconteceram no desproporcionado incêndio florestal de Pedrógão Grande – a causa radica em trovoadas secas e nas temperaturas elevadíssimas que estão acontecendo em Portugal –, não se deve falar nessas coisas desagradáveis, devendo-se, sobretudo, cuidar dos vivos.

Sim, é verdade, é preciso cuidar dos vivos e acudir às pessoas e fazendas. Mas face à irremediabilidade de uma terrível catástrofe como a que enlutou Portugal, devemos pensar para quem apontam os mortos de Pedrógão.

Fernando Paulouro Neves