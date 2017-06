Ju-Jitsu – Rio Maior recebe competições nacionais de artes marciais

artes marciais Realizou-se no sábado, dia 17, no Pavilhão Polidesportivo de Rio Maior, um Open – Nacional de Duo, Duo Show e Open Infantil, organizado pela Federação de Ju-Jitsu e Disciplinas Associadas de Portugal. Nesta prova de Ju-Jitsu (arte marcial japonesa), participaram dezenas de atletas dos escalões sub15 até seniores/veteranos nas competições Duo e Duo Show. No Open Infantil participaram atletas sub8, sub10 e sub12. A organização contou com o apoio da Câmara Municipal de Rio Maior, Desmor, Junta de Freguesia de Rio Maior e Comissão de Melhoramentos de Malaqueijo.

Para os dias 1 e 2 de julho já está agendada para Rio Maior mais uma grande competição nacional de lutas. Desta vez o Pavilhão Polidesportivo será o palco da Taça de Sport Kempo de Federados, numa organização da Federação Portuguesa de Lhoan Tao, que contará também com o apoio da Desmor, e Câmara Municipal de Rio Maior.

O evento irá decorrer das 9h30 às 20h00, nos 2 dias, com a presença de cerca de mil atletas oriundos de Portugal continental e ilhas, subdivididos em escalões etários, peso e graduação. O Campeonato Nacional de Federados é disputado em 10 áreas de competição, formas de equipa com armas, defesa pessoal, submissão, submissão GI, rumble kids, entre outros.