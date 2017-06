S. Vicente em festa com as Tasquinhas do Alviela

Começa já no dia 23 mais uma edição das Tasquinhas do Alviela, com entradas livres, no Jardim de S. Vicente do Paul.

As festas têm início na sexta-feira, dia 23, às 20h00 com a receção solene às entidades oficiais e convidados, seguindo-se a abertura ao público com a atuação da banda Os Carambolas e um desfile de campinos. O destaque da noite vai para o baile com o Chaparral Band, às 22h30. A terminar esta primeira noite de festa, haverá animação musical na tasquinha dos Bispos do Asfalto.

Sábado, dia 24, as tasquinhas vão abrir ao público às 12h30, e haverá jogos tradicionais para todas as idades, durante a tarde. Às 17h00, haverá animação musical com os tocadores e contadores ao desafio de Pedrosa. Destaque para o baile da noite com a banda Hi-Fi. A tasquinha dos Bispos do Asfalto assegura a animação pela madrugada dentro.

Domingo, dia 25, o programa das festas inicia-se às 10h30, com uma missa na Igreja Matriz. As tasquinhas abrem as portas às 12h30, e durante a tarde haverá jogos tradicionais para todas as idades, animação musical com a banda Marchinha do Botequim, uma aula de zumba com B’Ora Lá Zumbar, e a atuação da Escola de dança de Salão do Clube de Andebol S. Vicentense. À noite haverá baile com a banda Bico D’Obra. O encerramento solene das tasquinhas do Alviela terá lugar à meia-noite com a entrega de lembranças às associações participantes nesta edição das tasquinhas.

A festa vai encerrar com um espetáculo de fogo-de-artifício às 00h30 no Jardim de S. Vicente a que se seguirá um convívio entre as associações presentes nas tasquinhas do Alviela 2017.

O presidente da União das Freguesias de S. Vicente do Paul e de Vale de Figueira, Ricardo Costa, sublinha que esta festa serve bem o objetivo de proporcionar às associações desta União de Freguesias uma fonte de receitas para financiarem as suas atividades ao longo do ano.

As tasquinhas do Alviela contam com a participação da Paróquia, do Centro Cultural Sobralense, do Clube de Andebol S. Vicentense, do grupo motard Bispos do Asfalto, da Associação Memória dos Povos de Torre do Bispo, do Grupo de Escuteiros de Vale de Figueira, do Centro de Bem Estar Social de Vale de Figueira, do Rancho Folclórico de Vale de Figueira e do Rancho de S. Vicente do Paul, da Escola de Dança do Clube de Andebol S. Vicentense e da Escola de Música Sons do Alviela.