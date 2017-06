FNA17 – Feira Empresarial da Região com lotação esgotada e foco na indústria 4.0

Cerca de 70 empresas e 115 espaços ocupados é lotação esgotada para mais uma edição da FERSANT – Feira Empresarial da Região de Santarém, organizada pela Nersant, na Feira nacional de Agricultura, de 10 a 18 de junho, no CNEMA em Santarém. A FERSANT ocupa boa parte da nave B do CNEMA e tem tido lotação esgotada todos os anos. O certame tem vindo a assumir-se como o maior certame empresarial regional, contando, de ano para ano, com cada vez mais empresas interessadas em expor ou seus produtos e serviços. A mudança desta feira para Santarém trouxe novo fôlego e deu mais destaque às empresas participantes que beneficiam do sucesso da FNA assim como também aportam outros visitantes a esta feira agrícola. O setor agroindustrial é dos que assume maior destaque mas há aqui representações de negócios em vários setores. A feira permite às empresas reforçar ou encetar presença junto de determinado público-alvo e aumentar as vendas através da angariação de novos clientes. A feira é também um local de troca de contactos e de prospeção de mercado, assim como de contato com fornecedores, atuais e potenciais e até, eventuais agentes e distribuidores. É também um espaço de promoção de marcas. Esta é já 28º edição de uma feira que começou em Torres Novas. O tema deste ano é a Indústria 4.0, que é aliás um assunto que tem sido alvo de várias iniciativas da associação empresarial e vem em destaque na última edição da revista Ribatejo Invest. Conforme salienta a presidente da Nersant no editorial, “a Indústria 4.0 é um desafio e uma oportunidade para todas as empresas portuguesas se modernizarem e inovarem numa economia cada vez mais global, criando produtos de maior valor acrescentado”. Salomé Rafael frisa ainda que “temos já no nosso país, e muito particularmente no distrito de Santarém, inúmeros casos de empresas que são já um exemplo nesta matéria e que procuram de forma contínua a melhoria dos seus processos e dos seus produtos”. A dirigente termina referindo que existe fundos disponíveis para implementação da estratégia Indústria 4.0 em Portugal e que ascendem a 2,26 mil milhões de euros de incentivos, através do Portugal 2020.