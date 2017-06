Da Cidade Esquecida – Joaquim Martinho da Silva

Um espectro percorre as cidades. Na rede vem tudo de quase todos, do exame íntimo ao útero, ao da próstata. Os supermercados estão cheios de livros escritos por parvos. Viciados em selfies substituíram os drogados nas ruas. Zombies sem alma pregam, pulam, espinoteiam nas televisões e deixam desertas as cidades nocturnas. Estas passaram de cidades de conventos (até 1834),a cidades de conventículos. A internet é a nova caverna de Platão. As crianças clicam, clicam de mais. A memória pessoal foi mudada pela electrónica. O caos da informação aumenta a cada hora. Uma clara maioria dos media obedece a interesses claros. Os políticos corruptos acabaram com o resto da moral e decência pública. Estudantes bêbados aos sábados embebedam-se nas cidades. No meio de tudo isto um homem caminha nas ruas desertas, de lojas desertas, de gente deserta. Tem o rosto sério, olhos atentos, e a branda malícia das crianças. Percorre as cidades que houve na cidade que há. Gosta de livros que não vê nas montras. De coisas que não vê nas ruas. De papéis e objectos que não há nas lojas. E de nomes mágicos: Pedro Mariz; Braamcamp; Humberto Delgado. Deste, guarda a lembrança trágica e empolgante dos antigos heróis trágicos e empolgantes. A criança que alberga em si brincou com piões e risos. É um homem idoso, todavia. Há dias a cidade condoeu-se e nomeou-o dono de uma rua, que tem agora o nome dele. A cidade respira de alívio. O homem ri-se e diz aos amigos que vai taxar a rua. Talvez depois envie as receitas para Braga para onde vão as do caro estacionamento lá. Ele sabe o que diz. Um dia disse-me, sem o dizer, que gosta de poetas. E anedotas. Um dia que me pediram que o honrasse com duas pobres palavras em cerimónia pública, com vista a figurar na galeria de notáveis de um antigo jornal da cidade, foi dito que gostava delas. Das anedotas é claro. Como nasceu no Espinheiro, terra do jogo do pau, feito com arte, contei então, já malicioso, para um público selecto, aquela anedota do sujeito do Espinheiro que foi ao Prado, terra vizinha, comprar tomates. Só que, como não sou orador de número, elidi o verbo e disse que o tal sujeito do Espinheiro foi “ó Prado aos tomates”. Risos inúmeros e um rubor nas damas que encheram a sala. Não me mataram. O homem tem lá o retrato, tem medalhas, prémios e agora a rua, e ri-se. Quem quiser saber todas as honras, e algumas desonras, que tem tido consulte a biografia que sobre ele um grande amigo seu, e desta cidade esquecida, escreveu e continua a escrever: o atento e ilustre José Miguel Noras. E pronto. Agora foi a vez daquele homem prestável me socorrer de modo inopinado. Estava este contador de anedotas parvas numa sessão poética, lamentando o pouco interesse que dez séculos de poesia em Santarém têm merecido, quando perdi o poema que ia ler do grande poeta árabe-santareno Ibn Sara. E agora? O público que enchia a sala impacientava-se. Foi então que, como Homero no Olimpo, esse homem se ergueu ao fundo, e recitou aquele lindíssimo poema do Ibn Sara que fala de um doce braseiro numa fria noite do al-andaluz. O fervor poético desse homem de leis, do frio das leis, comoveu-me. Mais ainda quando me disse que guardava aquele poema na carteira havia trinta anos. Joaquim Martinho da Silva, guardador de versos em tempo de prosa, e agora nome de rua, sabe que a inutilidade da poesia, ao contrário hoje de outras inutilidades, é algo necessário à vida e à alma dessa cidade esquecida.

Mário Rui Silvestre