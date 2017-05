S. Vicente celebrou a Ascensão na Sr.ª dos Remédios, junto ao Alviela

O dia da Ascensão foi vivido em S. Vicente do Paúl na Capela da Nossa Sra dos Remédios, a Capela que fica no meio da natureza, junto ao rio Alviela. A população juntou-se para uma celebração eucarística, procissão, lanche partilhado e passeio até ao rio. Um ambiente muito familiar a que um conjunto da população já se habituou. Anualmente, muitos são os rumam a esta ponta do concelho de Santarém, na União de Freguesias de S. Vicente do Paúl e V. Figueira, cujo caminho é limpo pela União de Freguesias especialmente para esta celebração. A bênção dos Campos foi realizada pelo pároco da freguesia, Aníbal Vieira