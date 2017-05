IX FICOR – Coruche reforça marca “Capital Mundial da Cortiça”

A IX Edição da FICOR que terminou este domingo, 28, veio reforçar a afirmação da marca “Coruche – capital mundial da cortiça”. Nas intervenções oficiais em dia inaugural, tomaram a palavra o ministro da Agricultura, Capoulas Santos, e o presidente da Câmara Municipal de Coruche, Francisco Oliveira.

Francisco Oliveira destacou perante os produtores de cortiça, empresários, profissionais do sector florestal e agrícola, bem como da população, “a importância da FICOR que se tem vindo a afirmar ao longo dos anos no contexto nacional e internacional pelo carácter interprofissional, agregando os principais agentes da fileira, desde a produção florestal à indústria, passando pela investigação e desenvolvimento”. Exemplo disso tem sido o trabalho desenvolvido pelo Centro de Competências do Sobreiro e da Cortiça, que reuniu no passado dia 26 de maio, para “aferir o estado da arte ao nível da investigação e a forma de financiar a Agenda 3i9”. Para além do carácter interprofissional, destacou-se ainda o debate político, que teve lugar no Observatório do Sobreiro e da Cortiça, que teve como mote o compromisso de “Todos pelo Sobreiro”.

O presidente destacou ainda a importância da ligação do vinho à cortiça e a criação do espaço Wine and Cork que se revelou um sucesso de partilha tripartida entre casas vinícolas, produtores de cortiça e a população.

Em jeito de balanço, Francisco Oliveira sublinha que o carácter lúdico- profissional da FICOR é o nosso selo de qualidade, conseguimos colocar este tema na ordem do dia e reforçar a importância da sustentabilidade do sobreiro e da importância deste sector para a nossa economia, além de termos conseguido gerar atratividade e tornar a cortiça um tema atraente para o público em geral. Tivemos milhares de visitantes a assistir ao Desfile de Moda Coruche Fashion Cork que este ano contou com os coordenados do estilista Nuno Baltazar, e a animação, quer em concertos quer nas atividades lúdicas para os mais novos, foi um sucesso. Disse na inauguração da Feira e reforço, agora, estamos na presença do nosso ouro verde” destacou.

Além da mobilização da população no vasto programa lúdico- cultural, um dos maiores sucessos da FICOR esteve na área desportiva com a XIII Edição da Corrida das Pontes que contou com mais de 900 atletas e é já um marco nos eventos de running a nível nacional.

“A importância do evento e a certeza de que estamos no caminho certo passa, também, pela atratividade que o nosso território tem tido nomeadamente com a IKIMOBILE que foi parceira do evento e vai investir 1.6 milhões em Coruche na área da tecnologia móvel”, referiu o autarca.

“Hoje, Coruche é sinónimo de cortiça e montado de sobro e este certame contribui para o desenvolvimento rural de áreas de baixa densidade, e reconhece a importância estratégica desta nobre matéria-prima, a cortiça, para o futuro do nosso concelho e país”, conclui Francisco Oliveira.